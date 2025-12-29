Real Madrid pronto a riacquistare Jacobo Ramón dal Como

Il ritorno di Jacobo Ramón al Real Madrid

Il Real Madrid è vicino a riportare Jacobo Ramón in Spagna attivando la clausola di riacquisto fissata a 8 milioni di euro. Il giovane difensore centrale, cresciuto nel vivaio del club, ha convinto pienamente durante la sua esperienza al Como, diventando un punto fermo della retroguardia e mostrando maturità e affidabilità tattica in un campionato competitivo come quello italiano.

Crescita e performance al Como

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Sotto la guida di Cesc Fàbregas, Jacobo Ramón ha migliorato il posizionamento, la distribuzione della palla e la capacità di adattarsi a diversi moduli difensivi. La sua esperienza lontano dai riflettori ha permesso al Real Madrid di valutarlo come un profilo pronto a competere ad alto livello senza rischi, confermando il modello di valorizzazione dei giovani calciatori attraverso il prestito in club europei selezionati.

Una mossa strategica ed economica

L’investimento di 8 milioni rappresenta un vero affare sul mercato attuale, considerando l’età, il rendimento e il potenziale del difensore. Il ritorno di Jacobo Ramón offre al Real Madrid una soluzione solida per la rotazione difensiva, rispettando la filosofia del club di puntare su giovani cresciuti internamente e garantendo un impatto immediato sia sul piano sportivo che finanziario.

Prossimi passi

Ti potrebbe interessare Parma pronto a blindare Adrian Bernabé: trattative per il rinnovo Calciomercato News

Salvo imprevisti, l’operazione sarà finalizzata nella prossima sessione estiva di mercato. Il ritorno di Jacobo Ramón segna un ulteriore passo nella strategia del Real Madrid di rafforzare la difesa con talenti già rodati, pronti a sostenere la competitività della squadra nei prossimi anni.