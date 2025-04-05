Real Madrid pronto a blindare Rüdiger: rinnovo biennale in vista

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 5 Aprile 2025

Trattative in corso per il prolungamento di Rüdiger

Il Real Madrid ha avviato i primi colloqui con Antonio Rüdiger per estendere il contratto del difensore tedesco di due o tre anni. Si tratta di una mossa inconsueta per il club blanco, che solitamente adotta una politica prudente offrendo rinnovi annuali ai calciatori over 30. Tuttavia, le prestazioni solide e affidabili dell’ex Chelsea hanno spinto la dirigenza madrilena a riconsiderare la propria strategia, in segno di riconoscimento per l’apporto costante del centrale.

Futuro ancora madridista per il difensore tedesco

Rüdiger si trova a proprio agio nella capitale spagnola, sia dal punto di vista professionale che personale. Nonostante l’interesse concreto da parte di club sauditi, disposti a offrirgli condizioni economiche più vantaggiose, il calciatore avrebbe manifestato la volontà di restare al Real Madrid. Il forte legame con l’ambiente, lo spogliatoio e la fiducia dell’allenatore Carlo Ancelotti sono elementi chiave nella decisione del tedesco di proseguire la propria esperienza in Liga.

La volontà del club: continuità ed esperienza

Il rinnovo di Rüdiger rappresenta anche un segnale importante da parte del Real Madrid, che intende mantenere una struttura difensiva esperta e competitiva, fondamentale per affrontare con ambizione le sfide future in Liga e Champions League. La trattativa, ancora in fase embrionale, potrebbe concretizzarsi già nelle prossime settimane, con un accordo fino al 2027 o 2028.

