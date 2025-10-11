Real Madrid, obiettivo Upamecano: il centrale è in scadenza

Samuele Zarlenga · Pubblicato il 11 Ottobre 2025 · Aggiornato il 11 Ottobre 2025

Il Real Madrid sta cercando dei profili per rinforzare il proprio reparto arretrato e Dayot Upamecano piace e non poco alla dirigenza delle Merengues. Il francese, arrivato a Monaco dal Lipsia per 43 milioni nel 2021, è un pilastro della retroguardia bavarese, ma il rinnovo tarda ad arrivare. Il contratto scadrà a giugno 2026 e, se le parti non troveranno un accordo proseguire insieme, potrebbe inserirsi proprio il club madrileno, pronto a strapparlo ai giganti tedeschi.

REAL MADRID, UPAMECANO IN POLE PER LA DIFESA: LE ULTIME

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, il Real potrebbe tentare l’affondo già a gennaio, approfittando dei tentennamenti legati al rinnovo per provare a ingaggiare il giocatore a prezzo di saldo. Dal canto suo, il Bayern non vorrebbe rischiare di perderlo a parametro zero e sarebbe quindi disposto a valutare una cessione già nella sessione invernale.

