 Salta al contenuto

Real Madrid, obiettivo Upamecano: il centrale è in scadenza

Samuele Zarlenga
Upamecano

Il Real Madrid sta cercando dei profili per rinforzare il proprio reparto arretrato e Dayot Upamecano piace e non poco alla dirigenza delle Merengues. Il francese, arrivato a Monaco dal Lipsia per 43 milioni nel 2021, è un pilastro della retroguardia bavarese, ma il rinnovo tarda ad arrivare. Il contratto scadrà a giugno 2026 e, se le parti non troveranno un accordo proseguire insieme, potrebbe inserirsi proprio il club madrileno, pronto a strapparlo ai giganti tedeschi.

REAL MADRID, UPAMECANO IN POLE PER LA DIFESA: LE ULTIME

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, il Real potrebbe tentare l’affondo già a gennaio, approfittando dei tentennamenti legati al rinnovo per provare a ingaggiare il giocatore a prezzo di saldo. Dal canto suo, il Bayern non vorrebbe rischiare di perderlo a parametro zero e sarebbe quindi disposto a valutare una cessione già nella sessione invernale.

 

Oltre a “Real Madrid, obiettivo Upamecano: il centrale è in scadenza” leggi anche:

  1. Milan, un tedesco alla porta: sfida all’Inter per Noah Atubolu; le cifre
  2. ESCLUSIVA Cambiaghi, l’ex tecnico: “Umile e generoso, merita la Nazionale”
  3. Juventus e Manchester City su Gustavo Sá: il talento del Famalicão
  4. Italia, Carnesecchi: “Che rapporto con Gattuso e Donnarumma…”
  5. Italia, Tonali: “Dopo la Norvegia gare ancora più fondamentali, Gattuso stimolo continuo. Tornare in Serie A…”
  6. Caprile: “Sogno l’azzurro lavorando bene con il Cagliari. Mercato…”
  7. Leao, un “dieci” sul quale si spara troppo a “zero”: parlano i numeri
  8. Real Madrid, ottobre a km 0 tutto nella Capitale: ci sono anche Juventus e Clásico in quattro giorni
  9. Rabiot punge la Juve: “Ha meno qualità di Inter e Napoli. Leao…”
  10. Lazio, Castellanos può partire a gennaio per 30-35 milioni: i dettagli
  11. Italia, Gattuso verso Estonia ed Israele: “Non mi annoio; Tresoldi e Ahanor? Ci stiamo lavorando. Chiesa…”
  12. Soulé trascina la Roma, ma Scaloni lo ignora: ipotesi Italia aperta

In tendenza

Notizie correlate