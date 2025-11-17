Real Madrid, nodo Vinicius: rinnovo o cessione?
Il Real Madrid affronta una delicata partita di calciomercato che ha per protagonista Vinicius Junior. Le trattative per il rinnovo del contratto del fuoriclasse brasiliano, in scadenza nel 2027, sono in un momento di stallo totale, gettando un’ombra di incertezza sul suo futuro nella capitale spagnola.
La Richiesta da Top Earner
Secondo le indiscrezioni che circolano in Spagna, il punto di frizione è puramente economico. Vinicius, attualmente su uno stipendio intorno ai 15 milioni di euro annui, avrebbe chiesto alla dirigenza del Real Madrid di diventare il giocatore più pagato dell’intero roster. La sua richiesta si aggirerebbe su una cifra non inferiore ai 20 milioni di euro netti per stagione, superando così anche le voci ingaggi di colleghi come Kylian Mbappé.
La Posizione Irremovibile di Florentino Pérez
Il presidente Florentino Pérez, noto per la sua rigida politica salariale, non sembra intenzionato a soddisfare queste pretese. Anzi, per la prima volta, il club sta seriamente valutando l’ipotesi di una cessione. Il Real Madrid avrebbe già fissato un prezzo di trasferimento di circa 150 milioni di euro per il suo gioiello di 25 anni. Un prezzo che, nonostante sia inferiore alla follia offerta dall’Al Hilal la scorsa estate, potrebbe attirare l’attenzione di club come il Manchester City, pronto a osservare gli sviluppi. L’estate 2026 si preannuncia caldissima.
