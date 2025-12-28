Real Madrid, no al Napoli per Mastantuono. Il futuro è al Bernabéu

Rumors di mercato intorno a Mastantuono

Dentro il Real Madrid le voci di mercato non si fermano mai. Fa parte dello status del club e del livello dei suoi giocatori. In questo contesto si inserisce il nome di Franco Mastantuono, finito al centro di indiscrezioni che parlano di un forte interesse del Napoli, pronto a spingersi fino a 50 milioni di euro già nel mercato invernale. Una cifra importante, ma non sufficiente a smuovere le convinzioni del Bernabéu.

La posizione del Real Madrid

La linea del Real Madrid è chiara. Mastantuono non si muove. Il club crede nel suo talento, nel suo percorso di crescita e nella necessità di tempo per adattarsi al calcio europeo. A 18 anni appena compiuti, l’argentino è considerato un investimento tecnico e non una pedina sacrificabile. La dirigenza non prende in considerazione una cessione senza avergli prima concesso spazio e continuità.

Minutaggio e concorrenza interna

Il calo di presenze nelle ultime settimane non è un segnale d’allarme. Mastantuono ha convissuto con una pubalgia e, nel frattempo, Rodrygo Goes ha alzato il livello delle prestazioni, contendendogli spazio sulla fascia destra. Nessun caso interno, solo normale gestione tecnica in una rosa di altissimo livello.

Le occasioni che verranno

Le opportunità non mancheranno. L’assenza di Brahim Díaz, impegnato in Coppa d’Africa, apre scenari interessanti per l’argentino. Al Real Madrid sanno che il talento va aspettato, protetto e valorizzato. Il Napoli osserva, ma per ora deve fermarsi. Qui il punto è semplice: Mastantuono è parte del futuro blanco, non del mercato.