Real Madrid, Nico Paz torna nel 2026: il futuro è già scritto

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 12 Novembre 2025 · Aggiornato il 11 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Il Real Madrid pianifica il ritorno di Nico Paz

Il Real Madrid ha deciso di puntare con forza su Nico Paz, uno dei talenti più promettenti della nuova generazione. Cresciuto nella cantera del club, il centrocampista offensivo argentino è oggi protagonista in Serie A con il Como, dove sta affinando tecnica e maturità tattica. L’obiettivo è chiaro: tornare al Santiago Bernabéu nell’estate del 2026, pronto per la piena consacrazione.

La crescita al Como e i numeri della stagione

Dalla sua esperienza al Como, Paz sta ottenendo risultati concreti. Finora ha disputato dodici partite, totalizzando 1.069 minuti con quattro gol e quattro assist. Dati che riflettono la sua crescita e giustificano la decisione del Real Madrid di tenerlo sotto osservazione costante. Il club, infatti, ha già pianificato di esercitare l’opzione di riacquisto al termine del prestito.

La strategia di Florentino Pérez e Xabi Alonso

La dirigenza dei Blancos, guidata da Florentino Pérez e José Ángel Sánchez, non intende affrettare i tempi. Anche Xabi Alonso ha approvato la scelta di lasciarlo maturare in Italia prima del rientro. Dopo gli addii di Luka Modrić e Toni Kroos, Paz rappresenta il prototipo del centrocampista moderno su cui costruire la nuova era madridista.

Un futuro già tracciato

Il piano è definito: nessun ritorno anticipato, piena fiducia nel percorso italiano. L’estate 2026 segnerà la svolta, quando Nico Paz potrà finalmente indossare di nuovo la maglia del Real Madrid e guidare la prossima generazione di talenti alla conquista dell’Europa.

LEGGI ANCHE: