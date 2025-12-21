Real Madrid, Mbappé come CR7: 59 gol nel 2025 e Siviglia ko

Il Real Madrid risponde presente nella corsa al vertice

Il Real Madrid chiude il 2025 con una vittoria pesante contro il Siviglia, imponendosi 2-0 al Bernabéu e portandosi provvisoriamente a meno uno dal Barcellona, impegnato nel big match di Liga a Vila-real. Un successo che vale doppio, per la classifica e per la storia.

Mbappé eguaglia Cristiano Ronaldo

La serata è tutta per Kylian Mbappé, che nel giorno del suo 27° compleanno firma il gol numero 59 dell’anno solare con la maglia del Real Madrid, eguagliando il record di Cristiano Ronaldo. Un traguardo simbolico e pesante, che certifica l’impatto del francese nella capitale spagnola.

Una vittoria costruita con pazienza

Il primo tempo non è semplice per i blancos. Il Siviglia gioca con coraggio e sfiora il vantaggio con Romero, strappando anche qualche fischio al pubblico di casa. Al 38’, però, la partita si sblocca: Jude Bellingham colpisce di testa su punizione di Rodrygo, indirizzando la gara.

Ripresa in controllo e colpo finale

Nella seconda frazione il ritmo sale. L’espulsione di Marcao per doppia ammonizione spiana la strada al Real Madrid, che gestisce e colpisce. Il raddoppio arriva dal dischetto: rigore procurato da Rodrygo e trasformato da Mbappé, al 18° gol in 18 presenze in Liga.

Numeri, leadership e ambizione

Il Real Madrid manda un segnale chiaro al campionato. Mbappé entra nella storia, Xabi Alonso sorride e la corsa al titolo resta apertissima. Qui il punto è semplice: questo Real ha fame, e il suo numero nove è già leggenda.