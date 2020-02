Real Madrid Lautaro, blancos sul gioiello dell’Inter

REAL MADRID LAURATO – Non solo il Barcellona. Su Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter e alla stagione della consacrazione, ci sarebbe anche il Real Madrid. Il giocatore sarà disponibile domani sera dopo le due giornate di squalifica rimediate nella sfida casalinga con il Cagliari.

Così riferisce “La Gazzetta dello Sport“: “Lautaro ha pagato la multa e scontato la squalifica, ora non resta che l’ultimo passo per riprendersi l’Inter: il gol. Domani a Roma c’è la sfida scudetto in casa della Lazio e il Toro è più carico che mai: i suoi compagni in sua assenza hanno fatto il loro dovere. Ma da domani in poi è vietato sbagliare, soprattutto a livello disciplinare“.

REAL MADRID LAUTARO

REAL MADRID LAUTARO – “Il rinnovo con l’Inter non è al momento una priorità e la clausola da 111 milioni sembra un prezzo ragionevole per un 22enne che ha realizzato 5 gol in sei partite in questa Champions e si sta imponendo nell’Argentina di Scaloni. E non è un caso se ieri sui giornali spagnoli si parlava già di una supersfida per l’estate tra Barcellona e Real per Lautaro. In Catalogna il primo sponsor del Toro è un certo Leo Messi e il d.s. Abidal nelle scorse settimane ha ufficializzato l’interesse del club“.