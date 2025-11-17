Real Madrid, la rivoluzione di Perez: via a un nuovo modello

Manos Staramopoulos · Pubblicato il 17 Novembre 2025 · Aggiornato il 17 Novembre 2025

Il Real Madrid si appresta a compiere un passo storico. Il presidente Florentino Pérez presenterà il 23 novembre un piano di riorganizzazione societaria che, pur mantenendo saldamente il controllo nelle mani dei socios, prevede per la prima volta l’ingresso di un investitore esterno minoritario.

Un Investitore per la Crescita

Il progetto, come riportato da El País, ambisce a creare una nuova struttura che consenta a un partner di acquisire una quota compresa tra il 5% e il 10%. Il restante 90-95% rimarrà di proprietà collettiva degli oltre 100.000 soci, con il vincolo di una sola quota a testa. La mossa, ispirata a modelli come Atletico Madrid e Paris Saint-Germain, servirebbe a iniettare nuovo capitale senza stravolgere l’identità del club.

Il Controllo Resta ai Soci

La valutazione del Real Madrid, stimata dallo stesso Pérez oltre i 10 miliardi di euro, troverebbe conferma proprio dall’importo versato dall’investitore. L’operazione, però, è concepita con paletti ferrei: la quota dell’investitore non potrà mai essere incrementata, garantendo così il controllo assoluto alla base sociale. Il percorso verso l’approvazione è complesso e richiederà un referendum tra i soci, ma segnerebbe l’inizio di una nuova era per le merengues.

