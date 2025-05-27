Real Madrid, la presentazione di Xabi Alonso: “Torno a casa. Ora..”

Anthony Ferrara · Pubblicato il 27 Maggio 2025 · Aggiornato il 27 Maggio 2025

Presentazione Xabi Alonso: il nuovo tecnico del Real Madrid ha rilasciato la prima conferenza a Valdebebas; emozione e grandi obiettivi

PRESENTAZIONE XABI ALONSO REAL – Una nuova avventura da allenatore dopo quella, vincente e avvincente, vissuta a Leverkusen. Xabi Alonso, tecnico iberico scelto dal Real Madrid per tornare a trionfare dopo una stagione di magra e la fine del rapporto con Carlo Ancelotti, è tornato in quella stessa casa dove si è già reso protagonista da calciatore, pronto a lasciare il segno anche da tecnico. Tanta emozione nella conferenza stampa di presentazione del nuovo percorso madrileno a tre settimane dall’inizio del Mondiale per Club, competizione nella quale sarà già chiamato a guidare la squadra più titolata del globo alla conquista dell’ambito trofeo.

Incarna fedelmente i valori del Madridismo, come ha più volte sottolineato Florentino Perez, patron del Real e grande artefice dell’operazione che ha condotto l’ex mediano sulla panchina Merengues. Ora, arriva il difficile: sostituire Mister Ancelotti e soddisfare il palato esigentissimo del popolo madrileno con vittorie e bel calcio:

“È un onore essere qui e ringrazio tutti per l’opportunità. La giornata odierna è di quelle da segnare sul calendario, perché sono tornato ufficialmente a casa. Ho percepito questa sensazione sin da subito ed è davvero emozionante. Mi auguro di essere all’altezza delle aspettative e non posso che salutare con affetto e ringraziare Carlo Ancelotti: senza i suoi insegnamenti, non potrei essere qui. Sono convinto potremo raggiungere altri risultati degni del club più grande e prestigioso del mondo incarnando anche lo spirito madridista. Se riusciremo a fare ancora questo, saremo inarrestabili. Voglio che i tifosi siano orgogliosi e che gioiscano nel vedere il Real Madrid in campo esprimendo il proprio calcio. È un bel momento per tutti e ringrazio anche la mia famiglia, senza la quale sarebbe impossibile essere qui”, ha concluso Xabi Alonso.