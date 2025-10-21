Real Madrid-Juventus, Xabi Alonso: “Italiane doppiamente pericolose quando in difficoltà. Vinicius, Arda Güler, Nico Paz…”

Alessandro Collu · Pubblicato il 21 Ottobre 2025 · Aggiornato il 21 Ottobre 2025

Xabi Alonso ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara casalinga del Real Madrid contro la Juventus, terza di Champions League 2025/26. Le dichiarazioni principali dell’allenatore spagnolo:

“Un classico del calcio europeo, la Juve appartiene ai club che fanno grande il calcio europeo, lo affrontiamo molto preparati, con voglia della terza vittoria in Champions e giochiamo in casa, la gente va al Bernabeu con una voglia speciale di vedere grandi partite e speriamo che la gente si diverta“.

Su Vinicius: “Giocatore fondamentale di questa rosa, sono molto contento di vederlo divertirsi, sorridere, il suo impatto; abbiamo bisogno sia concentrato sul gioco, su quello che gli riesce bene”.

Su Arda Güler: “Un mix tra Ozil e Guti, quanto più partecipa e lo troviamo il gioco migliora, siamo molto contenti per il rendimento e la maturità ma è importante anche tutto intorno“.

La mancanza di uno Xabi Alonso in squadra: “Siamo convinti che siamo una linea crescente, possiamo giocare bene e competere ad un livello costante, una rosa completa e molti hanno potenzialità per svilupparsi. In due mesi stiamo vedendo l’evoluzione di molti ma stiamo già facendo con ambizione di migliorarlo“.

Nico Paz in evidenza domenica in Como-Juventus: “L’ho vista, la Juventus ha cambiato modo di giocare, il Como ha fatto molto bene con Cesc ma ci concentriamo sul nostro, Nico dall’anno scorso ha fatto un bel passo intelligente, vedremo nel futuro“.

Sulla Juventus: “Ricordo la partita contro l’Inter, una grande vittoria, indipendentemente dagli ultimi risultati stiamo attenti, qualsiasi squadra italiana in un momento di difficoltà può essere doppiamente pericoloso, una squadra che cambia le posizioni. Yıldız? Mi rende felice il suo progresso“.

Su Mbappè: “Segna sempre ma la sua influenza è maggiore, sta crescendo, è molto intelligente“.

Su Courtois: “Non solo quello che fa tra i pali, probabilmente il migliore al mondo ma ha curiosità per il gioco, importante per un allenatore avere queste connessioni“.

Dalla Francia, curiosità su Camavinga: “Ha avuto diversi infortuni, ha un potenziale enorme, qualità differenti come centrocampista, un dinamismo e conduzione tra le linee differenti”.

Su Mastantuono: “Arriva dall’Argentina, dobbiamo aiutarlo, sono ottimista e sta migliorando, felici di averlo con noi“.

