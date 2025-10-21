Real Madrid-Juventus, Tudor: “Andiamo oltre, non sereno ma lucido nell’analisi”

Alessandro Collu · Pubblicato il 21 Ottobre 2025

Igor Tudor è stato intervistato da Sky Sport a Madrid dove la Juventus giocherà contro il Real, terza di Champions League 2025/26. Così l’allenatore croato:

“Una bella partita per andare oltre le nostre possibilità se si vuole uscire con qualcosa da questo stadio, vogliamo fare una partita seria con le cose giuste, subendo il meno possibile e andare anche avanti a fare gol. Il mio sfogo sul calendario? Analisi giusta senza avere le scuse, ci sono state delle anomalie senza togliere le nostre responsabilità dove potevamo fare meglio“.

Le voci attorno a lui e possibili riflessioni da parte della dirigenza bianconera: “Abbiamo parlato come sempre, ho una quantità di pensieri su di me molto vicini a zero e cento sui ragazzi, devo trovare le soluzioni, organizzazione, molto lucido e consapevole, mi è tutto molto chiaro; sereno no perché sei scontento ma lucido nell’analisi“.

