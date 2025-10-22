Real Madrid Juventus dove vederla: sfida ad alta quota
Juventus a caccia del primo successo europeo
La Juventus torna in campo in Champions League per la terza giornata della League Phase e affronta al Santiago Bernabéu il Real Madrid. Dopo i due pareggi contro Borussia Dortmund e Villarreal, i bianconeri di Igor Tudor inseguono la prima vittoria continentale in una sfida che profuma di storia e prestigio. Il momento non è dei migliori: la squadra non vince dal Derby d’Italia con l’Inter e arriva da una sconfitta pesante contro il Como in Serie A.
Mbappé guida i Blancos, Tudor si affida a Vlahovic
Sul fronte opposto, il Real Madrid di Xabi Alonso è in testa alla Liga e continua a mostrare una straordinaria solidità. I Blancos saranno trascinati da Kylian Mbappé, in forma strepitosa e già decisivo in Europa. Il tecnico spagnolo si affiderà al talento di Vinicius, Arda Güler e Mastantuono, mentre la difesa sarà guidata da David Alaba davanti a Thibaut Courtois.
Le scelte di Tudor per il Bernabéu
Tudor risponde con il suo consueto 3-4-2-1: Di Gregorio tra i pali, Gatti e Kalulu in difesa, Locatelli e Thuram in mezzo al campo, con Yildiz e Conceição alle spalle di Vlahovic. Una prova di carattere sarà necessaria per rilanciare la Juventus e ritrovare fiducia anche in vista dei prossimi impegni europei.
Real Madrid Juventus dove vederla
Canale tv: Amazon Prime
Video Streaming: Amazon Prime Video.
LEGGI ANCHE:
- Newcastle, nuovo assalto a Frattesi: l’Inter fissa il prezzo
- Sudakov al Benfica: affare da 27 milioni più bonus
- Fenerbahce, ufficiale l’esonero di Mourinho
- Alex Jimenez, il Bournemouth mette la freccia sul Como: chiusura
- Jashari, mezzo respiro di sollievo per il Milan: il post del calciatore
- Nicolussi Caviglia alla Fiorentina: affare da circa 7 milioni
- Hojlund al Napoli: affare da 45 milioni per l’attaccante
- Napoli, è fatta per il ritorno di Elmas: colpo a centrocampo
- Nicolò Savona, accordo Juventus-Nottingham: le cifre
- Garnacho al Chelsea: accordo trovato con il Manchester United
- Woltemade-Newcastle, affare da 90 milioni con lo Stoccarda
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro, Yamal battuto. Premio Yashin per Donnarumma
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo