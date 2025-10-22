Real Madrid Juventus dove vederla: sfida ad alta quota

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 22 Ottobre 2025

Juventus a caccia del primo successo europeo

La Juventus torna in campo in Champions League per la terza giornata della League Phase e affronta al Santiago Bernabéu il Real Madrid. Dopo i due pareggi contro Borussia Dortmund e Villarreal, i bianconeri di Igor Tudor inseguono la prima vittoria continentale in una sfida che profuma di storia e prestigio. Il momento non è dei migliori: la squadra non vince dal Derby d’Italia con l’Inter e arriva da una sconfitta pesante contro il Como in Serie A.

Mbappé guida i Blancos, Tudor si affida a Vlahovic

Sul fronte opposto, il Real Madrid di Xabi Alonso è in testa alla Liga e continua a mostrare una straordinaria solidità. I Blancos saranno trascinati da Kylian Mbappé, in forma strepitosa e già decisivo in Europa. Il tecnico spagnolo si affiderà al talento di Vinicius, Arda Güler e Mastantuono, mentre la difesa sarà guidata da David Alaba davanti a Thibaut Courtois.

Le scelte di Tudor per il Bernabéu

Tudor risponde con il suo consueto 3-4-2-1: Di Gregorio tra i pali, Gatti e Kalulu in difesa, Locatelli e Thuram in mezzo al campo, con Yildiz e Conceição alle spalle di Vlahovic. Una prova di carattere sarà necessaria per rilanciare la Juventus e ritrovare fiducia anche in vista dei prossimi impegni europei.

Real Madrid Juventus dove vederla

Canale tv: Amazon Prime

Video Streaming: Amazon Prime Video.

