Real Madrid-Juventus 1-0: Bellingham decide, ottima Juve a Madrid

Cristiano Abbruzzese
Real Madrid tifosi

Real Madrid-Juventus 1-0: Bellingham punisce, ma la Juve esce a testa alta

La Juventus esce sconfitta dal Santiago Bernabeu, ma con la sensazione di potersela giocare con chiunque. Il gol di Jude Bellingham al 58’ decide la sfida, ma la squadra di Igor Tudor offre una prova di grande personalità, spinta da ritmo, coraggio e identità.

Un primo tempo di carattere per la Juventus

I bianconeri iniziano con intensità, pressando alto e costruendo con ordine. Dusan Vlahovic impegna subito Thibaut Courtois, che salva il Real Madrid con una respinta di piede. La Juve sfrutta la velocità di Pierre Kalulu e Khephren Thuram, mettendo più volte in affanno la difesa spagnola.

Bellingham decide, ma Di Gregorio e Tudor convincono

Il vantaggio blanco arriva al 58’: palo di Vinicius Junior, tap-in vincente di Bellingham. Nonostante lo svantaggio, la Juventus resta viva: Michele Di Gregorio è monumentale su Kylian Mbappé e Brahim Diaz, mentre Tudor inserisce Manuel Locatelli, Jonathan David e Lois Openda per aumentare la spinta.

Nel finale, l’occasione più grande capita a David, ma Raul Asencio salva in extremis. Nel recupero Filip Kostic sfiora il pari, ma ancora Courtois chiude la porta. Finisce 1-0 per il Real Madrid, ma la Juventus lascia Madrid tra gli applausi, consapevole di aver ritrovato fiducia e competitività.

