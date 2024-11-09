Real Madrid, infortunio Militao: lesione al crociato e stagione finita
REAL MADRID INFORTUNIO MILITAO – Nonostante la netta vittoria sull’Osasuna per 4-0, hanno poco da sorridere il Real Madrid e Carlo Ancelotti.
Eder Militao infatti, esperto difensore brasiliano e perno della squadra, è stato costretto al cambio al 29′ per infortunio. E gli esiti sono stati i peggiori.
REAL MADRID INFORTUNIO MILITAO – Qui la nota delle merengues: “Dopo gli accertamenti effettuati oggi al nostro giocatore Eder Militão dai Servizi Medici del Real Madrid, gli è stata diagnosticata una lesione completa del legamento crociato anteriore con coinvolgimento di entrambi i menischi della gamba destra. Nei prossimi giorni si interverrà chirurgicamente su Militão“.
