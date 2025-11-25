Real Madrid, il compleanno amaro di Xabi Alonso

Manos Staramopoulos · Pubblicato il 25 Novembre 2025 · Aggiornato il 25 Novembre 2025

Mentre si appresta a festeggiare 44 anni ad Atene, Xabi Alonso trova una squadra da risvegliare. Il Real Madrid, pur leader in Liga, mostra crepe profonde dopo il pareggio con l’Elche e le fatiche contro Rayo Vallecano.

Una squadra senza energia

Quello che si vede in campo non è più il club imponente della storia. I giocatori appaiono stanchi, privi della gioia di giocare e della connessione con la propria leggenda. Anche il pareggio per 2-2 sul campo dell’Elche, con il gol di Jude Bellingham, ha saputo più di pausa che di redenzione.

Le ombre del passato

Nomi come Valverde, Benzema e Asensio sembrano appartenere a un’era passata. La transizione si rivela dolorosa, con una difesa storica dimezzata dagli infortuni e un attacco che fatica a trovare ispirazione in schemi come la “doppia ala sinistra” che limita Rodrygo.

La sfida per Xabi Alonso

Ora la squadra affronta un trittico infernale: l’Olympiacos di Mendilibar in Champions League, il Girona di Mitchell in campionato e il temibile Athletic Bilbao al San Mamés. Per Xabi Alonso, il vero regalo di compleanno non sarà una torta, ma la capacità di ritrovare l’anima di una squadra che sembra essersi smarrita.

LEGGI ANCHE: