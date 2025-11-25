Real Madrid, il compleanno amaro di Xabi Alonso
Mentre si appresta a festeggiare 44 anni ad Atene, Xabi Alonso trova una squadra da risvegliare. Il Real Madrid, pur leader in Liga, mostra crepe profonde dopo il pareggio con l’Elche e le fatiche contro Rayo Vallecano.
Una squadra senza energia
Quello che si vede in campo non è più il club imponente della storia. I giocatori appaiono stanchi, privi della gioia di giocare e della connessione con la propria leggenda. Anche il pareggio per 2-2 sul campo dell’Elche, con il gol di Jude Bellingham, ha saputo più di pausa che di redenzione.
Le ombre del passato
Nomi come Valverde, Benzema e Asensio sembrano appartenere a un’era passata. La transizione si rivela dolorosa, con una difesa storica dimezzata dagli infortuni e un attacco che fatica a trovare ispirazione in schemi come la “doppia ala sinistra” che limita Rodrygo.
La sfida per Xabi Alonso
Ora la squadra affronta un trittico infernale: l’Olympiacos di Mendilibar in Champions League, il Girona di Mitchell in campionato e il temibile Athletic Bilbao al San Mamés. Per Xabi Alonso, il vero regalo di compleanno non sarà una torta, ma la capacità di ritrovare l’anima di una squadra che sembra essersi smarrita.
LEGGI ANCHE:
- Fiorentina, Vanoli: “Motivato dalla sfida, sono stato diretto con i ragazzi”
- Lewandowski-Milan, contatti avviati: Ibrahimovic spinge per il colpo
- Oscar verso il ritiro: il centrocampista del São Paulo a rischio salute
- Zidane scioglie l’enigma per il futuro: “Tornerò presto”; la squadra…
- Juve, Comolli: “Vlahovic? C’è un accordo, ne parleremo in estate”
- Atlético Madrid punta Lookman: offerta da 60 milioni all’Atalanta
- Sassuolo, Palmieri: “Berardi è una bandiera. Matic? Un campione”
- Infortunio Suzuki, il Parma perde il proprio portiere per mesi: l’esito
- Inter e Milan su Gila: derby di mercato per il difensore della Lazio
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Napoli, Conte vuole Mainoo: trattativa col Manchester United aperta
- Dominik Szoboszlai, il Liverpool prepara il rinnovo per blindarlo
- Inter, occhi su Joel Ordoñez: monitorato in Champions League