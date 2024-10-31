Real Madrid, da non escludere la cessione di Tchouameni
REAL MADRID TCHOUAMENI – Nonostante sia titolarissimo nello scacchiere di Carlo Ancelotti, non sarebbe così sicuro il futuro di Aurelién Tchouameni al Real Madrid.
Secondo quanto riferisce il portale iberico Defensa Central, le prestazioni del mediano francese di 24 anni non starebbero convincendo del tutto la dirigenza dei blancos.
REAL MADRID TCHOUAMENI – Così, non sarebbe affatto da escludere una sua cessione al termine della stagione. Ancora da capire l’eventuale prezzo del cartellino, ma il giocatore transalpino, al Real Madrid dall’estate 2022 quando venne ingaggiato dal Monaco, avrebbe diversi estimatori in Premier League.
Ti potrebbe interessare:
- Nuova giornata di Serie A, ecco i consigli per il Fantacalcio e pronostici
- Ufficiale, Arnault e Red Bull in sinergia per il Paris FC: il comunicato
- Paris Saint Germain, le ultime notizie sul rinnovo di Luis Enrique
- Empoli, Henderson: “Il gruppo è la nostra forza. Contro il Napoli…”
- Milan, Reijnders: “Scudetto? Possiamo lottare, stiamo capendo il mister”
- Juventus-Lazio, Motta: “Voglio la prestazione ma non per l’estetica. Douglas, Vlahovic…”
- Roma, CEO cercasi: in lista anche Alessandro Antonello, dell’Inter
- Roma, Paredes: “Io di nuovo al Boca? Non posso dire molto, ma…”
- Gravina: “In Italia il talento c’è ma non gioca. All’estero più opportunità”
- Loftus-Cheek e il Milan: “Avremo risultati migliori, Sarri il più influente”