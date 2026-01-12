Real Madrid, c’è già Arbeloa al posto di Xabi Alonso: ufficiale

Scelta interna del Real Madrid che all’indomani della sconfitta in finale di Supercoppa di Spagna contro il Barcellona giocata in Arabia Saudita, decide per il cambio in panchina scegliendo la figura di Álvaro Arbeloa: dopo il passato da giocatore e poi alla guida della cantera, ora il quarantaduenne nato a Salamanca è il nuovo allenatore dei blancos.

Arbeloa sostituisce Xabi Alonso, il quale, nonostante il suo status, non è riuscito completamente ad entrare nel mondo merengue in questa esperienza che ha seguito gli anni in Inghilterra e Germania. Nel suo comunicato, il Real sottolinea che è stata una decisione “di comune accordo” e Xabi Alonso “sempre avrà l’affetto e l’ammirazione di tutto il madridismo perché è una leggenda del Real Madrid e ha rappresentato per tutto il tempo i valori del club”.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Ti potrebbe interessare Fiorentina su Baldanzi, trattativa avanzata con la Roma AS Roma Calcio News 24/7

Nei ringraziamenti finali e auguri per il suo futuro, si ribadisce come “Il Real Madrid sempre sarà la sua casa”.

Il Real Madrid è secondo in campionato dietro il Barcellona, avanti quattro punti: sabato, match di Liga al Bernabeu contro il Levante per chiudere gennaio con la trasferta di Villareal; in Champions League, Monaco e Benfica chiuderanno a livello europeo il mese del Madrid la fase a gironi della competizione.