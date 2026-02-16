Real Madrid-Benfica, resa dei conti in Champions
La ferita del Da Luz
La notte degli spareggi di UEFA Champions League riporta di fronte Real Madrid e Benfica. Un incrocio che sa di rivincita. A gennaio, nella fase a girone unico, i portoghesi travolsero i Blancos 4-2 allo stadio Da Luz, eliminandoli dalla corsa al piazzamento diretto tra le prime otto.
Bonus fino a 1.000€
Payout 99,5% • Il miglior bookmaker
ADM: 16017
Bonus fino a 1.000€
Payout 98,5% • Quote competitive
ADM: 16004
Bonus fino a 1.000€
+ 7€ + 30€ extra • Payout 97,5%
ADM: 16012
Una caduta pesante per la squadra oggi guidata da Álvaro Arbeloa, chiamato a ricompattare l’ambiente dopo il cambio in panchina. Quella sconfitta brucia ancora. Non solo per il risultato, ma per le modalità: rimonta, tensione e il sigillo nel recupero del portiere Anatoliy Trubin, simbolo di una serata storta.
Mbappé guida la rivincita
A Madrid il messaggio è chiaro. Kylian Mbappé, leader tecnico e carismatico, non ha nascosto il desiderio di ritrovare il Benfica. “Dobbiamo vendicare quella umiliazione”, avrebbe confidato ad Arbeloa. Parole che fotografano lo spirito dello spogliatoio.
Il momento dei Blancos è diverso rispetto a gennaio. La squadra ha ritrovato equilibrio e continuità nella Liga e in Europa. Mbappé è in forma brillante, sostenuto da un gruppo che ha alzato ritmo e intensità.
Il Benfica di José Mourinho, però, resta avversario solido e organizzato. L’attaccante Vangelis Pavlidis è stato decisivo nel primo confronto e rappresenta ancora una minaccia concreta.
Il Real Madrid parte favorito, ma sa di non potersi permettere distrazioni. La Champions League non concede appelli. Stavolta non è solo una sfida per i quarti. È una questione di orgoglio.