Real Madrid-Barcellona, Xabi Alonso: “Il primo del nuovo progetto, siamo in un buon momento”

Alessandro Collu
Real Madrid Xabi Alonso

Vigilia del Clásico con il Real Madrid primo in classifica che ospita al Bernabéu il Barcellona secondo due punti dietro: mister Xabi Alonso ne ha parlato in conferenza stampa. Così l’allenatore dei blancos:

E’ il primo di questa stagione e nuovo progetto, abbiamo bisogno dell’energia dello stadio, che vibri e ci spinga. Le parole di Lamine Yamal? E’ una partita sufficientemente importante, con molti ingredienti e questo è quello che più ci affascina domani“.

Comparazioni con gli ultimi Real Madrid-Barcellona:Ci possono essere situazioni simili, abbiamo analizzato ma il momento è differente per loro e per noi, vogliamo potenziare i nostri punti di forza e fare una buona partita. Come la vivo? Cosciente della partita, la dinamica cambia ogni giorno, una partita speciale senza dubbio ma non cambia“.

Xabi Alonso aggiunge: “Quasi tutti i giocatori convocati possono essere titolari. Lamine Yanal determinante? Tutti lo possono essere, difensivamente e offensivamente. Siamo in un buon momento, non mi piace guardare dare valore solo i risultati, c’è una crescita e hai margini di miglioramento, siamo a novembre e non si vince un trofeo o una medaglia. Stiamo costruendo una base solida e affidabile, dobbiamo essere preparati e competere al massimo livello“.

