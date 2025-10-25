Real Madrid-Barcellona, Xabi Alonso: “Il primo del nuovo progetto, siamo in un buon momento”

Alessandro Collu · Pubblicato il 25 Ottobre 2025 · Aggiornato il 25 Ottobre 2025

Vigilia del Clásico con il Real Madrid primo in classifica che ospita al Bernabéu il Barcellona secondo due punti dietro: mister Xabi Alonso ne ha parlato in conferenza stampa. Così l’allenatore dei blancos:

“E’ il primo di questa stagione e nuovo progetto, abbiamo bisogno dell’energia dello stadio, che vibri e ci spinga. Le parole di Lamine Yamal? E’ una partita sufficientemente importante, con molti ingredienti e questo è quello che più ci affascina domani“.

Comparazioni con gli ultimi Real Madrid-Barcellona: “Ci possono essere situazioni simili, abbiamo analizzato ma il momento è differente per loro e per noi, vogliamo potenziare i nostri punti di forza e fare una buona partita. Come la vivo? Cosciente della partita, la dinamica cambia ogni giorno, una partita speciale senza dubbio ma non cambia“.

Xabi Alonso aggiunge: “Quasi tutti i giocatori convocati possono essere titolari. Lamine Yanal determinante? Tutti lo possono essere, difensivamente e offensivamente. Siamo in un buon momento, non mi piace guardare dare valore solo i risultati, c’è una crescita e hai margini di miglioramento, siamo a novembre e non si vince un trofeo o una medaglia. Stiamo costruendo una base solida e affidabile, dobbiamo essere preparati e competere al massimo livello“.

OLTRE A “REAL MADRID-BARCELLONA, XABI ALONSO…”, LEGGI, AD ESEMPIO: