Real Madrid-Barcellona, caos e spettacolo: vincono i Blancos 2-1

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 26 Ottobre 2025

Un Clasico incandescente al Bernabeu

Caos, tensione e calcio ad altissimo livello al Santiago Bernabeu. Il Real Madrid di Xabi Alonso ha superato il Barcellona 2-1 in un Clasico che ha avuto di tutto: tre gol annullati, un rigore parato, un’espulsione e una rissa finale che ha richiesto l’intervento della polizia. Il successo permette ai Blancos di allungare a +5 sui rivali catalani, interrompendo la striscia positiva di quattro vittorie consecutive del tecnico Hansi Flick, oggi squalificato.

Bellingham e Mbappé decidono il primo tempo

Il vantaggio madrileno arriva al 22’: Jude Bellingham pesca Kylian Mbappé alle spalle di Cubarsí per l’1-0. Il Barcellona reagisce con il pari di Fermín al 38’, ma poco dopo ancora Bellingham riporta avanti il Real Madrid. Nel finale di frazione altri due gol annullati a Mbappé per fuorigioco millimetrico.

Szczesny para, Vinicius perde la testa

Nella ripresa, il protagonista diventa Wojciech Szczesny, che neutralizza un rigore di Mbappé e salva il risultato in più occasioni. Poi il caos: Vinicius Junior, richiamato in panchina, reagisce con furia contro Xabi Alonso e scatena un parapiglia con Lamine Yamal. Ne segue una rissa che costringe la polizia a entrare in campo.

Madrid avanti, Barça in crisi difensiva

Nonostante un finale sotto assedio, il Real Madrid resiste grazie a un monumentale Militao. Il Barcellona, fragile dietro e privo di diversi titolari, chiude con De Jong e Casadò in difesa e con molte più domande che risposte.

