 Salta al contenuto

Real Madrid-Barcellona, caos e spettacolo: vincono i Blancos 2-1

Cristiano Abbruzzese
Real Madrid tifosi

Un Clasico incandescente al Bernabeu

Caos, tensione e calcio ad altissimo livello al Santiago Bernabeu. Il Real Madrid di Xabi Alonso ha superato il Barcellona 2-1 in un Clasico che ha avuto di tutto: tre gol annullati, un rigore parato, un’espulsione e una rissa finale che ha richiesto l’intervento della polizia. Il successo permette ai Blancos di allungare a +5 sui rivali catalani, interrompendo la striscia positiva di quattro vittorie consecutive del tecnico Hansi Flick, oggi squalificato.

Bellingham e Mbappé decidono il primo tempo

Il vantaggio madrileno arriva al 22’: Jude Bellingham pesca Kylian Mbappé alle spalle di Cubarsí per l’1-0. Il Barcellona reagisce con il pari di Fermín al 38’, ma poco dopo ancora Bellingham riporta avanti il Real Madrid. Nel finale di frazione altri due gol annullati a Mbappé per fuorigioco millimetrico.

Szczesny para, Vinicius perde la testa

Nella ripresa, il protagonista diventa Wojciech Szczesny, che neutralizza un rigore di Mbappé e salva il risultato in più occasioni. Poi il caos: Vinicius Junior, richiamato in panchina, reagisce con furia contro Xabi Alonso e scatena un parapiglia con Lamine Yamal. Ne segue una rissa che costringe la polizia a entrare in campo.

Madrid avanti, Barça in crisi difensiva

Nonostante un finale sotto assedio, il Real Madrid resiste grazie a un monumentale Militao. Il Barcellona, fragile dietro e privo di diversi titolari, chiude con De Jong e Casadò in difesa e con molte più domande che risposte.

LEGGI ANCHE:

  1. Newcastle, nuovo assalto a Frattesi: l’Inter fissa il prezzo
  2. Sudakov al Benfica: affare da 27 milioni più bonus
  3. Fenerbahce, ufficiale l’esonero di Mourinho
  4. Alex Jimenez, il Bournemouth mette la freccia sul Como: chiusura
  5. Jashari, mezzo respiro di sollievo per il Milan: il post del calciatore
  6. Nicolussi Caviglia alla Fiorentina: affare da circa 7 milioni
  7. Hojlund al Napoli: affare da 45 milioni per l’attaccante
  8. Napoli, è fatta per il ritorno di Elmas: colpo a centrocampo
  9. Nicolò Savona, accordo Juventus-Nottingham: le cifre
  10. Garnacho al Chelsea: accordo trovato con il Manchester United
  11. Woltemade-Newcastle, affare da 90 milioni con lo Stoccarda
  12. Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
  13. Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro, Yamal battuto. Premio Yashin per Donnarumma
  14. Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
  15. Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo

In tendenza

Notizie correlate