Real Madrid-Barcellona, caos e spettacolo: vincono i Blancos 2-1
Un Clasico incandescente al Bernabeu
Caos, tensione e calcio ad altissimo livello al Santiago Bernabeu. Il Real Madrid di Xabi Alonso ha superato il Barcellona 2-1 in un Clasico che ha avuto di tutto: tre gol annullati, un rigore parato, un’espulsione e una rissa finale che ha richiesto l’intervento della polizia. Il successo permette ai Blancos di allungare a +5 sui rivali catalani, interrompendo la striscia positiva di quattro vittorie consecutive del tecnico Hansi Flick, oggi squalificato.
Bellingham e Mbappé decidono il primo tempo
Il vantaggio madrileno arriva al 22’: Jude Bellingham pesca Kylian Mbappé alle spalle di Cubarsí per l’1-0. Il Barcellona reagisce con il pari di Fermín al 38’, ma poco dopo ancora Bellingham riporta avanti il Real Madrid. Nel finale di frazione altri due gol annullati a Mbappé per fuorigioco millimetrico.
Szczesny para, Vinicius perde la testa
Nella ripresa, il protagonista diventa Wojciech Szczesny, che neutralizza un rigore di Mbappé e salva il risultato in più occasioni. Poi il caos: Vinicius Junior, richiamato in panchina, reagisce con furia contro Xabi Alonso e scatena un parapiglia con Lamine Yamal. Ne segue una rissa che costringe la polizia a entrare in campo.
Madrid avanti, Barça in crisi difensiva
Nonostante un finale sotto assedio, il Real Madrid resiste grazie a un monumentale Militao. Il Barcellona, fragile dietro e privo di diversi titolari, chiude con De Jong e Casadò in difesa e con molte più domande che risposte.
LEGGI ANCHE:
- Newcastle, nuovo assalto a Frattesi: l’Inter fissa il prezzo
- Sudakov al Benfica: affare da 27 milioni più bonus
- Fenerbahce, ufficiale l’esonero di Mourinho
- Alex Jimenez, il Bournemouth mette la freccia sul Como: chiusura
- Jashari, mezzo respiro di sollievo per il Milan: il post del calciatore
- Nicolussi Caviglia alla Fiorentina: affare da circa 7 milioni
- Hojlund al Napoli: affare da 45 milioni per l’attaccante
- Napoli, è fatta per il ritorno di Elmas: colpo a centrocampo
- Nicolò Savona, accordo Juventus-Nottingham: le cifre
- Garnacho al Chelsea: accordo trovato con il Manchester United
- Woltemade-Newcastle, affare da 90 milioni con lo Stoccarda
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro, Yamal battuto. Premio Yashin per Donnarumma
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo