Real Madrid, Asencio ko: distorsione cervicale

Il comunicato del Real Madrid

Il Real Madrid ha reso noto l’esito degli accertamenti su Raúl Asencio. Il giovane difensore ha riportato una distorsione cervicale dopo il malessere accusato al termine della sfida contro il Benfica. Gli esami effettuati venerdì dallo staff medico hanno confermato il problema, aprendo ora una fase di monitoraggio clinico.

Nel comunicato ufficiale il club ha spiegato che il giocatore resta “in attesa di ulteriori valutazioni”, senza indicare tempi certi di recupero.

Emergenza difensiva

L’assenza di Asencio arriva in un momento delicato della stagione. Il centrale, entrato stabilmente nelle rotazioni della prima squadra, stava offrendo garanzie in termini di affidabilità e concentrazione. La sua indisponibilità costringerà lo staff tecnico a rivedere le gerarchie in difesa in vista dei prossimi impegni di Liga.

Il calendario non concede tregua e ogni defezione pesa. Il tecnico dovrà valutare soluzioni alternative per mantenere equilibrio e solidità in un reparto già sotto pressione.

Riabilitazione a Valdebebas

Asencio inizierà immediatamente il percorso di recupero presso il centro sportivo di Valdebebas, quartier generale del Real Madrid. L’obiettivo è rientrare nel più breve tempo possibile, ma senza forzature.

La situazione verrà rivalutata nei prossimi giorni. In questa fase, prudenza e gestione attenta saranno determinanti per evitare ricadute. Per il Real Madrid, ora, è tempo di stringere i ranghi e guardare avanti.