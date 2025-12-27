Real Madrid, Alaba verso la Turchia: ipotesi rescissione a gennaio

Real Madrid, difesa sotto osservazione

Il Real Madrid continua a interrogarsi sul proprio assetto difensivo in vista della sessione invernale. Le voci su un possibile interesse del Galatasaray per Antonio Rüdiger sono state smentite con decisione: il centrale tedesco resta un pilastro dei Blancos, al punto che la dirigenza sta valutando anche un prolungamento contrattuale. La priorità, al Bernabéu, è garantire stabilità a un reparto che ha vissuto mesi complessi.

Sfuma Rüdiger, spunta l’opzione Alaba

Archiviate le piste che portavano a Rüdiger, il club turco ha cambiato obiettivo. Secondo quanto riportato da Defensa Central, l’attenzione si è spostata su David Alaba. Una candidatura che, a differenza di altre, trova aperture inattese da parte del Real Madrid, pronto a valutare una separazione già a gennaio.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Rescissione possibile: scenario concreto

Ecco il punto. I Blancos starebbero considerando anche una rescissione consensuale del contratto di Alaba, consentendogli di liberarsi a parametro zero. Una scelta legata al rendimento recente, alle condizioni fisiche e a una concorrenza sempre più serrata nel reparto arretrato. Una soluzione drastica, ma non più tabù.

La posizione del giocatore

Dal canto suo, Alaba non ha mai manifestato una reale urgenza di lasciare Madrid. Già la scorsa estate aveva rifiutato una risoluzione anticipata, preferendo restare per giocarsi le proprie carte e mantenere l’ingaggio pieno. Ora il contesto è cambiato. La Süper Lig osserva, il Galatasaray è pronto. La decisione finale, come spesso accade, sarà una questione di tempi e convenienza reciproca.