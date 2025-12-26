Real Madrid-Alaba è finita? ancora nessun accordo per il rinnovo

Il futuro di David Alaba sembra essere sempre più lontano da Madrid. Sebbene non ci siano ancora comunicazioni ufficiali da parte del club, il legame tra il difensore austriaco e i Blancos pare ormai destinato a concludersi al termine della stagione. Ad alimentare le voci di un addio è soprattutto il silenzio sul fronte rinnovo: al momento, infatti, non risulta sia stata avviata alcuna trattativa per estendere il contratto in scadenza il prossimo giugno.

REAL MADRID, ALABA AI SALUTI? IL REAL PIANIFICA IL MERCATO

Qualora questa indiscrezione riportata da Fabrizio Romano fosse confermata, il Real Madrid sarà chiamato a trovare un sostituto all’altezza: Nonostante le sue ultime stagioni siano state pesantemente condizionate dagli infortuni, l’ex Bayern Monaco rimane un profilo di caratura mondiale. A parlare per lui è un palmarès leggendario, impreziosito dalle quattro Champions League sollevate in carriera tra Monaco di Baviera e la capitale spagnola.

Al momento, i profili che il Real Madrid sta monitorando per il post-Alaba non sono ancora noti, come è ancora sconosciuta la prossima destinazione del classe ’92. Con l’apertura della finestra di gennaio ormai alle porte, le prossime settimane saranno decisive per capire se il club madrileno sceglierà di intervenire subito o se attenderà l’estate per salutare definitivamente il proprio difensore.

