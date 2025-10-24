Real Madrid, 100 milioni per Kenan Yildiz: Xabi Alonso insiste
Real Madrid pronto a tutto per Kenan Yildiz
Il Real Madrid è pronto a investire 100 milioni di euro per assicurarsi Kenan Yildiz, talento turco di appena 20 anni che si è imposto come una delle rivelazioni della Serie A con la Juventus. Il tecnico Xabi Alonso lo considera un obiettivo prioritario per il prossimo mercato invernale e avrebbe già comunicato alla dirigenza la sua volontà di portarlo al Santiago Bernabéu.
Xabi Alonso lo vuole come perno del nuovo ciclo
Secondo quanto riferito da Giovanni Branchini, Alonso è disposto a sacrificare quasi tutti i giocatori della rosa, ad eccezione di Kylian Mbappé, pur di finanziare l’operazione. L’allenatore spagnolo vede in Yildiz un elemento chiave per il futuro del club, capace di unire talento, versatilità e margine di crescita.
Juventus tenta il rinnovo fino al 2030
La Juventus, dal canto suo, non ha intenzione di cedere facilmente il suo gioiello. I dirigenti bianconeri stanno lavorando a un prolungamento di contratto fino al 2030, con un aumento dell’ingaggio rispetto agli attuali 2,8 milioni di euro annui. L’obiettivo è blindare il giocatore e scoraggiare i corteggiamenti dei grandi club europei.
Concorrenza inglese e futuro incerto
Oltre al Real Madrid, anche Chelsea, Arsenal e Manchester United osservano con attenzione la situazione. L’interesse dei top club rende il futuro di Yildiz incerto, ma una cosa è chiara: il suo nome sarà tra i protagonisti assoluti del calciomercato 2026.
