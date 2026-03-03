Real, dramma Rodrygo: crociato rotto, stagione finita

Notte di lacrime a Madrid: Rodrygo fuori 10 mesi, il Real perde un altro pezzo

Il Real Madrid piange un’altra stella. Dopo la notizia dello stop di Kylian Mbappé (distorsione al ginocchio che lo ha tenuto fuori contro Benfica e Getafe), oggi è arrivato il verdetto più temuto per Rodrygo. Gli esami approfonditi a cui si è sottoposto il brasiliano dopo aver accusato fastidi a un ginocchio hanno evidenziato una diagnosi terribile: rottura del legamento crociato anteriore e del menisco laterale del ginocchio destro.

Un infortunio che non lascia scampo. La stagione dell’attaccante classe 2001 è ufficialmente conclusa, e il suo 2026 è già finito prima ancora di cominciare.

Il bollettino medico: 10 mesi di stop

A dare la notizia, per prima, è stata Arancha Rodriguez di Cadena Cope, poi ufficializzata con una nota dallo stesso Real Madrid. Il verdetto è agghiacciante: intervento chirurgico necessario e tempi di recupero che si aggirano intorno ai 10 mesi.

Un periodo lunghissimo, che non solo mette fine alla sua stagione in corso, ma gli fa saltare anche la preparazione estiva e buona parte del prossimo campionato. E, dulcis in fundo, infrange il sogno di partecipare ai Mondiali con il Brasile, un appuntamento che per un calciatore sudamericano rappresenta il massimo della carriera.

La stagione di Rodrygo e l’attacco in emergenza

L’annata sportiva di Rodrygo si chiude con un bottino magro per i suoi standard: 27 presenze in tutte le competizioni, condite da appena 3 gol e 6 assist. Numeri che risentono di un’annata travagliata, tra squalifiche e problemi fisici. L’attaccante aveva saltato le ultime gare di Champions League contro il Benfica (andata e ritorno dei playoff, la prima per squalifica) e tre delle ultime quattro di campionato. Ieri, contro il Getafe, era rimasto in campo appena 35 minuti, gli ultimi prima della doccia fredda.

Ora il Real Madrid si ritrova con un reparto offensivo ai minimi termini. Disponibili, al momento, solo Vinicius, il giovane Gonzalo Garcia e Arda Guler. In attesa del pieno recupero di Mbappé, la squadra di Carlo Ancelotti dovrà inventarsi qualcosa per fronteggiare un calendario che non aspetta nessuno.

Un duro colpo per il Brasile

La notizia dell’infortunio di Rodrygo non è solo un dramma per il Real Madrid, ma anche per la nazionale brasiliana. Il classe 2001 era considerato una pedina fondamentale per i prossimi Mondiali, un’occasione per dimostrare il suo valore sul palcoscenico più importante. Ora, invece, dovrà seguire i compagni da casa, con il cuore pesante e la testa già proiettata a un recupero che si preannuncia lungo e doloroso.

Il Real Madrid perde un altro pezzo pregiato. E il calcio mondiale si ferma per un attimo a guardare un talento costretto a fermarsi. Ancora una volta, il crociato non perdona.