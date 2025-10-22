Real Betis su Moise Kean: Pellegrini spinge per il colpo invernale

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 22 Ottobre 2025 · Aggiornato il 22 Ottobre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Real Betis, Pellegrini vuole Moise Kean per rilanciare l’attacco

Il Real Betis prepara una mossa decisa per il mercato di gennaio: il tecnico Manuel Pellegrini ha chiesto alla dirigenza un rinforzo offensivo e il nome in cima alla lista è quello di Moise Kean, attaccante della Fiorentina. L’obiettivo è dare nuova linfa a un reparto che finora ha mostrato scarsa incisività in Liga.

Il piano del Betis: un’operazione in prestito con riscatto

Il club andaluso lavora a una possibile cessione con diritto di riscatto, formula che ridurrebbe i rischi economici e permetterebbe al giocatore di ritrovare fiducia in un contesto più adatto al suo stile. Kean, 25 anni, ha collezionato appena un gol in sette presenze in Serie A con la maglia viola, un rendimento ben lontano dalle aspettative.

Pellegrini crede nel rilancio del talento italiano

Per Pellegrini, Kean rappresenta il profilo ideale: rapido, potente e in grado di muoversi su tutto il fronte offensivo. L’allenatore cileno è convinto che la Liga, con ritmi più aperti e fluidi rispetto alla Serie A, possa favorire il ritorno del miglior Kean visto nella scorsa stagione.

Il Real Betis confida di chiudere l’affare nelle prossime settimane. In caso di fumata bianca, l’attaccante italiano diventerebbe il colpo simbolo del mercato invernale 2026.

