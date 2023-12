ANCELOTTI ARABIA – Nel corso della conferenza stampa, Carlo Ancelotti ha risposto alla domanda se fosse disposto ad andare a lavorare in Arabia Saudita per 500 milioni sulla scia del golfista Rahm.

Così ha risposto il tecnico del Real Madrid: “Per 500 milioni andrei a piedi in Arabia, non ho bisogno di un volo. Camminerei… Scherzo, ognuno sceglie quello che vuole. Il mondo sta cambiando e cambierà. Non mi sorprende nessuno. Rahm è molto bravo, non so molto di golf, ma credo che sia il migliore di tutti“.

ANCELOTTI ARABIA – L’allenatore di Reggiolo è tornato sulla panchina dei blancos nell’estate 2021, dopo due negative esperienza prima al Napoli e poi all’Everton.

