Raspadori-Roma: ultimatum giallorosso, Lazio e Napoli osservano

Roma pronta all’ultimatum

La Roma attende una risposta definitiva da Giacomo Raspadori. Dopo aver trovato l’accordo con l’Atletico Madrid, il club giallorosso ha fissato un termine per il sì dell’attaccante italiano. Secondo il Corriere dello Sport, la palla è ora nel campo del giocatore, che temporeggia valutando attentamente la permanenza in Spagna, dove la sua famiglia si è ben ambientata.

Fattore familiare e decisione in sospeso

La compagna di Raspadori spingerebbe per restare a Madrid, complicando la trattativa con la Roma. I giallorossi, però, non intendono più aspettare e pretendono una risposta entro oggi. Il tempo stringe e la situazione resta fluida, con il futuro del classe 2000 appeso a un filo.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Lazio e Napoli alla finestra

Intanto, le rivali italiane osservano da vicino. La Lazio ha proposto Mattéo Guendouzi come contropartita tecnica per convincere Raspadori, mentre il Napoli sta valutando un ritorno di fiamma per il centravanti. Entrambe le squadre attendono sviluppi, consapevoli che un no del giocatore potrebbe riaprire scenari complessi in Serie A.

Il quadro della trattativa

La vicenda evidenzia le dinamiche delicate del mercato invernale: la Roma ha mosso passi concreti, ma il fattore familiare e le alternative italiane rendono la decisione di Raspadori una delle più attese di gennaio. I prossimi giorni potrebbero chiarire definitivamente la situazione.