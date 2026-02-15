La vittoria contro la Lazio ha dato continuità al grande momento di forma dell’Atalanta, ma ha lasciato in eredità anche un’ombra pesante. Giacomo Raspadori si è fermato nel finale del match per un risentimento al flessore sinistro, costringendo Palladino, che aveva effettuato tutte le sostituzioni a disposizione, a chiudere la gara in inferiorità numerica. Un problema muscolare che complica i piani in vista della sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund, già segnata dall’assenza di De Ketelaere. A Bergamo si attende l’esito degli esami, ma le sensazioni non sono incoraggianti.

L’infortunio di Raspadori si aggiunge allo stop di De Ketelaere

Raspadori aveva fatto il suo ingresso in campo a inizio ripresa contro i biancocelesti, cercando di dare freschezza e qualità alla manovra offensiva. All’88’, però, è arrivato il segnale preoccupante: mano sulla coscia e smorfia di dolore, con gli orobici che sono riusciti comunque ad arginare la difficoltà e difendere il 2-0 finale. Il primo bollettino medico parla di “risentimento muscolare al flessore sinistro”, una diagnosi che impone prudenza.

Nelle prossime ore il giocatore sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti per definire l’entità del problema, ma la sua presenza a Dortmund è da considerarsi altamente improbabile. L’andata dei playoff di Champions League contro il Borussia appare compromessa, in un momento in cui l’Atalanta avrebbe bisogno di tutte le frecce a propria disposizione. L’assenza si somma a quella di Charles De Ketelaere, appena operato al menisco, riducendo ulteriormente le opzioni in avanti.

Le parole di Palladino e le scelte verso Dortmund

Al termine della gara, mister Palladino ha cercato di mantenere equilibrio, pur senza nascondere la preoccupazione: “Ha avuto un piccolo risentimento muscolare, ci auguriamo che non sia grave perché siamo felici di quello che sta facendo”. Il tecnico ha sottolineato come Raspadori stesse entrando gradualmente nei meccanismi della squadra: “Arriva da un periodo in cui ha giocato poco, ha bisogno di continuità e stiamo cercando di dargliela”. Parole che raccontano il momento dell’ex Napoli.

In vista della trasferta in Germania, il tecnico nerazzurro potrebbe confermare il 3-4-2-1 con Samardzic e Zalewski alle spalle della punta, mentre resta aperto il ballottaggio tra Scamacca e Krstovic come riferimento centrale. Da qui in avanti, la gestione delle energie sarà decisiva, considerando anche il buon momento in campionato. “Non dobbiamo guardare la classifica ma pensare partita per partita”, ha ribadito l’allenatore, invitando a mantenere l’umiltà e la fame che stanno caratterizzando questa grande rincorsa. Senza Raspadori, nel frattempo, la Dea dovrà trovare nuove soluzioni per non perdere incisività nella prima di due notti europee delicate.