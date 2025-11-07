Rangers-Roma 0-2: Pellegrini e Soulé firmano il successo europeo

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 7 Novembre 2025 · Aggiornato il 7 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Roma, vittoria di carattere in Scozia

La Roma ritrova brillantezza e concretezza in Europa League, imponendosi 0-2 sul campo dei Rangers. Una prestazione di sostanza e maturità per la squadra di Gian Piero Gasperini, che ha costruito il successo già nel primo tempo grazie alle reti di Matías Soulé e Lorenzo Pellegrini, protagonisti assoluti della serata di Glasgow.

Soulé e Pellegrini trascinano la Roma

Il talento argentino ha sbloccato la gara con un tocco di precisione dopo un’azione ben orchestrata sulla destra, mentre il capitano giallorosso ha raddoppiato sfruttando al meglio l’assist di Artem Dovbyk, impeccabile nel leggere i movimenti dei compagni. Pellegrini, premiato come migliore in campo con un 7,5 in pagella, ha mostrato una leadership totale, unendo qualità e sacrificio.

Difesa solida, Tsimikas in difficoltà

Nella ripresa la Roma ha controllato il ritmo senza correre rischi, pur concedendo qualche errore tecnico; la retroguardia, guidata con ordine, ha respinto ogni tentativo dei Rangers, che non sono mai riusciti a impensierire seriamente Svilar. Sottotono invece la prova di Tsimikas, mai realmente incisivo sulla corsia mancina.

Un successo che riporta entusiasmo e fiducia in casa giallorossa, confermando la crescita del progetto tecnico di Gasperini anche sul palcoscenico europeo.

