Rangers-Roma 0-2: Pellegrini e Soulé firmano il successo europeo
Foto © Stefano D’Offizi
Roma, vittoria di carattere in Scozia
La Roma ritrova brillantezza e concretezza in Europa League, imponendosi 0-2 sul campo dei Rangers. Una prestazione di sostanza e maturità per la squadra di Gian Piero Gasperini, che ha costruito il successo già nel primo tempo grazie alle reti di Matías Soulé e Lorenzo Pellegrini, protagonisti assoluti della serata di Glasgow.
Soulé e Pellegrini trascinano la Roma
Il talento argentino ha sbloccato la gara con un tocco di precisione dopo un’azione ben orchestrata sulla destra, mentre il capitano giallorosso ha raddoppiato sfruttando al meglio l’assist di Artem Dovbyk, impeccabile nel leggere i movimenti dei compagni. Pellegrini, premiato come migliore in campo con un 7,5 in pagella, ha mostrato una leadership totale, unendo qualità e sacrificio.
Difesa solida, Tsimikas in difficoltà
Nella ripresa la Roma ha controllato il ritmo senza correre rischi, pur concedendo qualche errore tecnico; la retroguardia, guidata con ordine, ha respinto ogni tentativo dei Rangers, che non sono mai riusciti a impensierire seriamente Svilar. Sottotono invece la prova di Tsimikas, mai realmente incisivo sulla corsia mancina.
Un successo che riporta entusiasmo e fiducia in casa giallorossa, confermando la crescita del progetto tecnico di Gasperini anche sul palcoscenico europeo.
LEGGI ANCHE:
- Newcastle, nuovo assalto a Frattesi: l’Inter fissa il prezzo
- Sudakov al Benfica: affare da 27 milioni più bonus
- Fenerbahce, ufficiale l’esonero di Mourinho
- Alex Jimenez, il Bournemouth mette la freccia sul Como: chiusura
- Jashari, mezzo respiro di sollievo per il Milan: il post del calciatore
- Nicolussi Caviglia alla Fiorentina: affare da circa 7 milioni
- Hojlund al Napoli: affare da 45 milioni per l’attaccante
- Napoli, è fatta per il ritorno di Elmas: colpo a centrocampo
- Nicolò Savona, accordo Juventus-Nottingham: le cifre
- Garnacho al Chelsea: accordo trovato con il Manchester United
- Woltemade-Newcastle, affare da 90 milioni con lo Stoccarda
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro, Yamal battuto. Premio Yashin per Donnarumma
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo