Raiola: “Frasi Cellino? Le parole vanno lette nel contesto” Raiola Cellino – Che Raiola sia uno dei procuratori più caldi e influenti di quest’epoca calcistica è un dato di fatto, semmai quello che sorprende nella giornata di ieri è stato, una volta tanto, il suo tentativo di gettare acqua sul fuoco per spegner eun possibile incendio causato dalle parole di Cellino. Il patron del Brescia, infatti, un altro che di certo non le manda adire così facilmente, negli scorsi giorni aveva lanciato frasi al vetriolo nei confronti di Balotelli. E di chi lo gestisce. “Mario non è stato gestito bene: se un bimbo è maleducato, la colpa è sempre dei genitori”. La frase incriminata e che ha fatto il giro delle agenzie in poche ore, detta da Cellino. Ieri è arrivato però in soccorso il procuratore sportivo nato in Campania che ha risposto così tramite i suoi canali social, in particolare Twitter: “Cellino mi ha chiarito personalmente che la frase su Balotelli era una critica alla gestione fatta dal club, non alla famiglia. Le parole vanno sempre lette nel contesto. Nessuna polemica. Prendere frasi fuori dal contesto genera solo fake news”. La frase di Mono Raiola in risposta, anzi quasi forse in difesa, a Cellino. Resta aggiornato. Ti invieremo una mail solo per le novità Il Tuo Indirizzo Email Notizie più importanti Ho letto e accetto i Termini Condizioni

