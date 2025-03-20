Rafiu Durosinmi vicino alla Lazio: accordo in dirittura d’arrivo

La Lazio sulle tracce di Rafiu Durosinmi

La Lazio sta seguendo con attenzione Rafiu Durosinmi, attaccante nigeriano attualmente in forza al Viktoria Plzen. Il club biancoceleste è alla ricerca di un rinforzo per il reparto offensivo e vede nel possente centravanti un profilo ideale per aumentare la fisicità e la profondità dell’attacco. Con le sue qualità atletiche e il fiuto del gol, il classe 2003 potrebbe rappresentare un’opzione interessante per il futuro della squadra di Marco Baroni.

Trattativa in fase avanzata

I contatti tra la Lazio e il Viktoria Plzen sono già stati avviati, con la trattativa che sembra essere a buon punto. Il costo del trasferimento si aggira sugli 8-9 milioni di euro, una cifra che il club capitolino sta valutando attentamente prima di affondare il colpo definitivo. L’obiettivo della dirigenza biancoceleste è chiudere l’affare entro l’estate, così da garantire a Baroni una nuova pedina da integrare nel suo sistema di gioco.

Un rinforzo per il futuro

L’eventuale arrivo di Rafiu Durosinmi alla Lazio rappresenterebbe un investimento importante per il reparto avanzato. Il giovane attaccante ha dimostrato grande crescita nel campionato ceco e potrebbe essere pronto per il salto in Serie A. La sua capacità di proteggere il pallone e il suo gioco aereo potrebbero offrire nuove soluzioni offensive alla squadra biancoceleste, soprattutto in situazioni di gioco statiche o contro difese chiuse.

