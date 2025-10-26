 Salta al contenuto

Rafael Leão nel mirino del Manchester United: pronti 100 mln

Cristiano Abbruzzese
Rafael Leao

Foto © Stefano D’Offizi

Rafael Leão tra Milan e Premier League: il futuro si decide ora

La stella del Milan e della nazionale portoghese Rafael Leão è al centro delle attenzioni del Manchester United, pronto a mettere sul piatto un’offerta da 100 milioni di euro. Da quando è arrivato al club rossonero nel 2019, l’attaccante si è trasformato in un giocatore totale: rapido, tecnico e decisivo. La sua crescita lo ha reso una delle pedine più ambite del calcio europeo.

Le prestazioni di Leão spingono il Milan in alto

Leão è uno dei protagonisti della stagione del Milan, con gol e assist che hanno cambiato partite chiave. La doppietta contro la Fiorentina ha confermato la sua centralità nel progetto tecnico di Massimiliano Allegri. Le sue statistiche lo collocano tra i migliori in Serie A, rendendo difficile per i rossoneri privarsene. Non a caso, il club ha fissato la valutazione del suo cartellino tra gli 80 e i 100 milioni di euro.

Il Manchester United prepara l’assalto

Lo United ha già avviato i contatti con gli agenti del giocatore. Il progetto di rilancio del club inglese ruota intorno a profili come quello di Leão: giovane, esplosivo e già affermato a livello internazionale. Tuttavia, le trattative non saranno semplici. Il Milan non ha intenzione di svendere il suo talento e il prezzo della clausola rappresenta un ostacolo rilevante.

Il futuro del portoghese resta un rebus

Oltre al Manchester United, anche Liverpool e Manchester City monitorano la situazione. Molto dipenderà dalla volontà dello stesso Rafael Leão, che dovrà scegliere se restare simbolo del Milan o accettare la sfida della Premier League. Una decisione che potrebbe segnare la svolta della sua carriera.

