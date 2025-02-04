Quarti Coppa Italia, oggi e domani le prime due gare
Due giorni di Coppa Italia con i quarti che si giocheranno in Lombardia: questa sera, a Bergamo, l’Atalanta ospita il Bologna mentre domani, a Milano, il Milan riceve la Roma.
Fra tre settimane, si resta in Lombardia con l’altro incrocio Milano-Roma: in campo l’Inter contro la Lazio; il giorno dopo, Juventus-Empoli.
Il programma
Atalanta-Bologna (martedì 4 febbraio, ore 21.00)
Milan-Roma (mercoledì 5 febbraio, ore 21.00)
Inter-Lazio (martedì 25 febbraio, ore 21.00)
Juventus-Empoli (mercoledì 26 febbraio, ore 21.00)
