Quali sono i 10 giocatori che guadagnano di più? Quali sono i 10 giocatori che guadagnano di più? Questa è la classifica secondo transfermarkt.it che in tempi senza calcio prova a stilare classifiche in modo da intrattenere il lettore. Secondo i dati riportati da transfermarkt.it, questi sono i così detti 10 “Paperoni del calcio” nel 2020. (Va ricordato come le cifre includono ingaggio, bonus e sponsor) Quali sono i 10 giocatori che guadagnano di più al mondo? 10 – Kylian Mbappé – Paris Saint-Germain – 27 milioni di euro all’anno

9 – Robert Lewandowski – Bayern – 29 milioni di euro all’anno

8 – Raheem Sterling – Manchester City – 33 milioni di euro all’anno

7 – Andrés Iniesta – Vissel Kobe – 34 milioni di euro all’anno

6 – Eden Hazard – Real Madrid – 38 milioni di euro all’anno

5 – Antoine Griezmann – FC Barcellona 38 milioni di euro all’anno

4 – Gareth Bale – Real Madrid 38 milioni di euro all’anno Quali sono i 10 giocatori che guadagnano di più al mondo? Questo è il podio dei giocatori che guadagnano di più 3 – Neymar – Paris Saint-Germain – 95 milioni di euro all’anno

2 – Cristiano Ronaldo – Juventus – 118 milioni di euro all’anno

1 – Lionel Messi – FC Barcellona – 131 milioni di euro all'anno

