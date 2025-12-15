QSI espande il suo impero: accordo per l’acquisizione dell’Eupen

QSI accelera sul modello multi-club

Qatar Sports Investments, proprietaria dei campioni d’Europa del Paris Saint-Germain, ha annunciato un nuovo passo strategico nel panorama calcistico europeo. Il gruppo qatariota ha firmato un memorandum d’intesa per l’acquisizione totale dell’Eupen, club che milita nella seconda divisione del campionato belga. L’operazione prevede il controllo completo delle attività sportive, commerciali e operative.

Il passaggio di proprietà e il contesto

L’Eupen era dal 2012 sotto il controllo della Aspire Zone Foundation, organizzazione statale del Qatar focalizzata sulla formazione dei talenti e sulla promozione sportiva del Paese. Con questo accordo, QSI subentra formalmente nella gestione del club, oggi settimo nella Second Division belga, rafforzando la propria presenza diretta nel calcio continentale.

La visione di Al-Khelaifi

Il progetto è guidato da Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, che punta a sviluppare una rete internazionale di club. L’obiettivo è chiaro: replicare un modello di proprietà multi-squadra simile a quello del City Football Group, creando sinergie tecniche, gestionali e di mercato. In questa logica rientra anche la proprietà del Braga, già parte dell’universo QSI.

Strategia sportiva e sviluppo giovanile

Nei piani di QSI c’è il rafforzamento della dirigenza dell’Eupen, l’espansione delle attività commerciali e un investimento mirato nel settore giovanile. Il club belga diventerà un tassello chiave per la valorizzazione dei giovani e per la costruzione di un ecosistema calcistico integrato, coerente con la strategia globale del gruppo qatariota.