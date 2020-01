Pussetto al Watford, Zeegelaar in arrivo all’Udinese

PUSSETTO WATFORD – L’apparizione – anche tutto sommato lunga visti gli standard stagionali – di Pussetto contro il Sassuolo, è stata l’ultima di questa avventura a Udine per l’attaccante argentino. Nacho Pussetto infatti nelle prossime ore verrà annunciato come nuovo acquisto del Watford. Le due società gestite entrambe dalla famiglia Pozzo, si sono accordate, come riporta tuttoudinese.it, per la bellezza di 15 milioni di sterline che finiranno fresche fresche nelle casse dell’Udinese.

Nacho Pussetto, classe ’95, lo scorso anno fece vedere sprazzi del suo talento finendo per diventare titolare. Quest’anno la musica è cambiata e a parte qualche sporadico gettone qua e là, non si è praticamente mai visto. Jolly offensivo, con la maglia dell’Udinese ha ricoperto diversi ruoli persino l’esterno a tutta fascia. In questo 2019/20 ha collezionato in totale 12 presenze con la maglia dell’Udinese in campionato e 1 in coppa Italia.

È riuscito a mettere a segno persino una rete: nel finale di partita contro la Juventus.

Intanto potrebbe fare il viaggio inverso Marvin Zeegelaar che già lo scorso anno nel mercato di gennaio passò dal Watford all’Udinese. L’esterno sinistro olandese, però, sempre secondo tuttoudinese.it, non sarebbe convinto al 100% dell’idea di tornare a Udine. In friuli si contenderebbe il posto con Sema e dunque potrebbe scegliere di tornare a giocare in patria.