Pulisic verso l’addio al Milan: Manchester United in prima fila

17 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Il futuro di Pulisic prende forma

Il nome di Christian Pulisic torna a occupare le colonne del mercato europeo. L’esterno offensivo statunitense, arrivato al Milan nel luglio 2023 e sotto contratto fino al 2027, starebbe valutando una nuova destinazione. Ecco il punto. La mancata qualificazione del Milan alle coppe europee della scorsa stagione avrebbe spinto il giocatore a considerare un trasferimento già nella prossima finestra.

Le ipotesi inglesi

Secondo quanto riportato da Football Transfers, il Manchester United sarebbe una delle opzioni più credibili. Il club inglese sta cercando profili capaci di alzare qualità e imprevedibilità sulla trequarti. Con 82 presenze e 32 reti con la nazionale statunitense, Pulisic rappresenta un investimento affidabile. Oggi la sua valutazione tocca i 60 milioni, cifra in linea con un rendimento che parla chiaro: 4 gol e 2 assist in 7 presenze in Serie A nell’attuale stagione.

Un’altra pista porta all’Aston Villa, che tiene viva l’idea di un rinforzo d’esperienza internazionale per completare il reparto offensivo. Il club di Birmingham valuterebbe Pulisic come profilo adatto al ritmo della Premier League e alla crescita del progetto tecnico.

Il nodo decisionale

Ciò che significa realmente è che il futuro di Pulisic dipenderà dalle ambizioni sportive e dalla progettualità che i club interessati saranno in grado di garantirgli. Il Milan conosce il valore del giocatore, ma dovrà prendere in considerazione ogni scenario. La prossima estate potrebbe diventare decisiva.

