Pulisic trascina il Milan: rimonta a Torino e vetta riconquistata

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 8 Dicembre 2025 · Aggiornato il 8 Dicembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Torino-Milan 2-3, il primo tempo e la scossa rossonera

La sfida tra torino e milan regala subito emozioni forti. La squadra di Marco Baroni parte con aggressività e sfrutta un rigore procurato da un fallo ingenuo di Fikayo Tomori: dal dischetto Nikola Vlasic batte Mike Maignan e firma l’1-0. Il raddoppio arriva poco dopo, con Duván Zapata che chiude in diagonale un contropiede costruito dallo stesso Vlasic. La reazione rossonera non tarda: una sassata di Adrien Rabiot riapre il match, anche se l’infortunio di Rafael Leao complica i piani dell’undici guidato in panchina da Marco Landucci, sostituto di Massimiliano Allegri. Il primo tempo si chiude 2-1, con il Milan più determinato ma ancora impreciso sotto porta.

Torino-Milan 2-3, l’ingresso di Pulisic cambia il match

La ripresa vede un Milan più rapido e deciso. Christopher Nkunku sfiora il pari di tacco, poi Israël salva due volte il risultato. Al 66′ tutto cambia: entra Christian Pulisic e servono pochi secondi per il gol del 2-2, su assist di Alexis Saelemaekers. Il Torino perde lucidità e i rossoneri affondano. Al 77′ ancora Pulisic, servito da Tommaso Ricci, firma il 2-3 che ribalta definitivamente la gara. Nel finale i granata ci provano, mentre allo statunitense viene annullata la tripletta per offside di Nkunku.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i migliori siti scommesse calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Il Milan completa così una rimonta preziosa che vale il ritorno al primo posto della serie a insieme al napoli.