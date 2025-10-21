PSV-Napoli, dove vedere la sfida di Champions League in diretta

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 21 Ottobre 2025 · Aggiornato il 21 Ottobre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

PSV-Napoli, la sfida europea che vale risposte

PSV NAPOLI DOVE VEDERLA – Il Napoli torna in Champions League con l’obiettivo di rilanciarsi dopo la sconfitta in Serie A contro il Torino. Al Philips Stadion di Eindhoven, la squadra di Antonio Conte affronta il PSV, secondo in Eredivisie, in un match valido per la terza giornata della League Phase. Calcio d’inizio alle ore 21.

Le scelte di Conte e l’attesa per McTominay

Gli azzurri arrivano in Olanda con l’urgenza di dare una risposta convincente. Out Hojlund, non convocato per un problema muscolare, mentre McTominay è recuperato ma resta in dubbio: lo stesso Conte ha dichiarato che sarà il giocatore a decidere se scendere in campo. Il Napoli è a quota 3 punti nel girone, frutto della vittoria per 2-1 sullo Sporting e del ko per 2-0 contro il Manchester City.

PSV in crescita dopo il successo in campionato

Il PSV di Peter Bosz arriva al confronto dopo il 2-1 al Go Ahead Eagles, che lo mantiene a tre lunghezze dal Feyenoord. In Europa però il rendimento non è stato brillante: solo un punto nelle prime due gare disputate contro Leverkusen e Union Saint-Gilloise.

PSV-Napoli in tv e streaming

PSV NAPOLI DOVE VEDERLA – La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253, e in streaming su NOW e Sky Go. Calcio d’inizio alle ore 21.

