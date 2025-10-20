Psv Eindhoven-Napoli, Conte: “Formazione equilibrata, stagione totalmente diversa. Mc Tominay, De Bruyne…”

Alessandro Collu · Pubblicato il 20 Ottobre 2025 · Aggiornato il 20 Ottobre 2025

Antonio Conte è stato intervistato ad Eindhoven da Sky Sport alla vigilia della gara di Champions League del Napoli contro il Psv. Le dichiarazioni del mister salentino:

“McTominay? Non si è allenato, dipenderà molto da lui se si sentirà di giocare la partita, allora saremo contenti, altrimenti adotteremo un’altra soluzione. Dovremo cercare di mettere in campo una formazione sempre equilibrata, giochiamo contro una squadra che ha vinto il campionato olandese, è sempre tra le rivelazioni in Champions, cercheremo di mettere la formazione più affidabile possibile, si cerca di fare del nostro meglio, poi al novantacinquesimo siamo tutti più bravi se poteva giocare uno o un altro“.

Conte aggiunge: “E’ una stagione totalmente diversa, l’anno scorso partivamo da underdog dopo un decimo posto, non c’era la Champions e quindi altri impegni, non possiamo fare paragoni. Come dico sempre, bisognerà avere pazienza, questi ragazzi si inseriscano, migliorino e alzino il livello, dobbiamo essere sereni, tranquilli e dare fiducia ai nuovi. In Italia si passa dagli eccessi.

Capiamo dove siamo e come ci stiamo in questa Champions, per noi dev’essere una scuola e andiamo a recepire gli insegnamenti dei maestri sperando un giorno di superarli, c’è l’élite del calcio europeo ma abbiamo l’ambizione di voler capire che percorso fare e a che livello senza esaltarci e senza scoraggiarci.

De Bruyne? Cerco sempre di capire il calciatore, secondo me in questo momento Kevin sta avendo una evoluzione di diventare più partecipe al gioco di squadra e nella costruzione, lo vedo molto coinvolto anche perché a lui piace giocare, stare dentro la partita e ci ha alzato il livello di qualità e personalità, può arrivare alla conclusione e arrivando da dietro arriva a fari spenti“.

