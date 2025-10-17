PSG, Tonali primo obiettivo: pronta offerta da 60 milioni

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 17 Ottobre 2025

Il PSG prepara l’assalto a Sandro Tonali

Il PSG continua a costruire il suo progetto di dominio europeo e ha individuato in Sandro Tonali il rinforzo ideale per il centrocampo. Il club parigino è pronto a mettere sul tavolo un’offerta di circa 60 milioni di euro per convincere il Newcastle United a cedere il centrocampista italiano.

Luis Enrique vuole più equilibrio in mediana

Dopo una stagione storica, culminata con la conquista di tutti i trofei nazionali e della Champions League, ma segnata dalla sconfitta nella finale del Mondiale per Club contro il Chelsea, Luis Enrique ha chiesto ulteriori garanzie a centrocampo. L’allenatore asturiano, soddisfatto dei progressi di Vitinha, João Neves e Fabián Ruiz, considera però Tonali il profilo giusto per aggiungere energia, leadership e visione di gioco.

Newcastle determinato a resistere

Il principale ostacolo resta la volontà del Newcastle, che non intende privarsi facilmente di un giocatore tornato protagonista dopo la squalifica. Nella scorsa stagione, Tonali ha disputato 45 partite con sei gol e tre assist, confermandosi punto fermo della squadra. I bianconeri inglesi valutano la cessione solo a fronte di una proposta vicina ai 60 milioni, cifra che il PSG sembra disposto a offrire pur di portarlo a Parigi.

Un investimento per presente e futuro

A 25 anni, Tonali rappresenta l’incrocio perfetto tra qualità immediata e prospettiva a lungo termine. Inserito in un progetto ambizioso, il centrocampista potrebbe diventare il tassello decisivo per rafforzare un PSG che mira a consolidare la sua supremazia in Europa.

