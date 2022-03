PSG SU MILINKOVIC SAVIC – Da diversi anni, più di un abito europea starebbe sondando Sergej Milinkovic-Savic, dal 2015 alla Lazio.

Sia con Simone Inzaghi che ora con Sarri, la mezzala serba è un elemento sempre più determinante.

A fare il punto della sua situazione in chiave calciomercato è “Il Messaggero“.

PSG SU MILINKOVIC SAVIC

PSG SU MILINKOVIC SAVIC – Così scrive il quotidiano romano: “La prossima sembra l’estate giusta per l’addio rimandato ogni anno. Il Sergente è da tempo nel mirino di Inter, Juve e Manchester United. Il sogno resta il Real Madrid, ma di recente si è fatto avanti il Psg. Degli emissari del club francese nei mesi scorsi avrebbero anche raggiunto la Capitale per avere un contatto ravvicinato col calciatore e il suo agente, Kezman. Un interesse che lusinga, ma che non smuoverà Lotito dalla richiesta di almeno 80 milioni di euro“.

