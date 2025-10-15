PSG su Koné: offerta da 60 milioni, la Roma valuta la cessione
Foto © Stefano D’Offizi
Il PSG accelera per Manu Koné
Il PSG è pronto a muoversi con decisione per Manu Koné, centrocampista classe 2001 della Roma. Secondo le ultime indiscrezioni, il club francese avrebbe presentato un’offerta vicina ai 60 milioni di euro per convincere i giallorossi a cedere uno dei giocatori più importanti del progetto tecnico di Gian Piero Gasperini.
Un pilastro della Roma
Arrivato nell’estate 2024 dal Borussia Mönchengladbach, Koné si è rapidamente imposto come leader del centrocampo giallorosso. Con oltre 50 presenze e prestazioni di grande sostanza, ha attirato l’attenzione dei principali club europei. Lo scorso anno anche l’Inter aveva provato a portarlo a Milano con un’offerta da 40 milioni, respinta dalla Roma.
La tentazione francese
Il PSG, su indicazione di Luis Enrique, lo considera il profilo ideale per dare equilibrio e fisicità alla squadra. Per Koné sarebbe un ritorno in patria e inoltre avrebbe l’opportunità di misurarsi con la Champions da protagonista.
Roma tra conti e ambizioni
La Roma si trova davanti a un bivio: cedere per rispettare i parametri del Fair Play Finanziario o resistere per non indebolire la rosa. La scelta sarà determinante per il futuro del club e per le ambizioni del centrocampista francese, ormai al centro del calciomercato 2026.
