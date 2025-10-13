PSG su Koné: la Roma fissa il prezzo per il suo centrocampista
Koné leader della Roma e della Francia
Il nome di Manu Koné è ormai al centro del mercato invernale 2026. Il centrocampista della Roma, classe 2001, è diventato un punto fermo della Francia di Didier Deschamps, imponendosi come uno dei mediani più completi in Europa. Sempre titolare con la nazionale, il 24enne ha dimostrato costanza, qualità e capacità di adattarsi a diversi contesti tattici.
Il PSG mette gli occhi sul gioiello giallorosso
Il rendimento di Koné non è passato inosservato al Paris Saint-Germain, che ha individuato nel giocatore della Roma il profilo ideale per rinforzare la mediana. La dirigenza parigina valuta con attenzione l’operazione, consapevole che i giallorossi non intendono privarsi facilmente di un elemento così centrale nel progetto di Gian Piero Gasperini.
Il prezzo fissato dalla Roma
La Roma ha già chiarito la sua posizione: per Koné servono almeno 60 milioni di euro. Una cifra che riflette l’importanza del calciatore e che mette in guardia non solo il PSG, ma anche altri top club europei interessati. Per il momento, la società capitolina appare determinata a resistere alle lusinghe estere, ma la sessione invernale potrebbe riservare sviluppi decisivi.
In questa fase, Manu Koné rappresenta uno dei nomi più caldi del mercato: un centrocampista che unisce fisicità, tecnica e personalità, diventato imprescindibile tanto per la Roma quanto per la Francia.
