PSG su Enzo Fernandez: futuro incerto al Chelsea, estate decisiva

Secondo L’Equipe, il Paris Saint-Germain ha acceso i riflettori su Enzo Fernandez e monitora con attenzione la sua situazione nella zona ovest di Londra. Il centrocampista argentino sta riflettendo sul proprio futuro al Chelsea, scenario reso più complesso dall’addio di Enzo Maresca a Capodanno, passaggio che avrebbe lasciato il segno nello spogliatoio.

Il malumore dopo l’addio di Maresca

Classe 2001, Fernandez è considerato una colonna del Chelsea, ma la partenza di Maresca ha incrinato alcune certezze. Il centrocampista, arrivato dal Benfica nel gennaio 2023 per 121 milioni di euro, si aspettava continuità tecnica e progettuale. Una condizione che oggi appare meno solida.

Il cambio di agente e l’asse con Parigi

A fine 2025 Enzo Fernandez ha cambiato rappresentanza, lasciando Uriel Perez per affidarsi a The Elephant Game, agenzia fondata dall’ex centrocampista del PSG Javier Pastore. Un dettaglio che rafforza i segnali provenienti dalla Ligue 1, dove i campioni d’Europa stanno preparando un’offerta importante in vista dell’estate.

Gennaio improbabile, estate calda

Sempre secondo L’Equipe, un trasferimento a gennaio è considerato improbabile. Più realistico uno scenario estivo, quando il PSG potrebbe affondare il colpo. Sullo sfondo restano anche Real Madrid e altre big europee. Il Chelsea, dal canto suo, valuta il cartellino tra i 100 e i 140 milioni di euro. Una cifra alta, ma non fuori portata per chi punta a dominare ancora l’Europa.