PSG, rinnovo per Willian Pacho: accordo fino al 2031
PSG pronto a blindare Willian Pacho
Il PSG vuole blindare il futuro della propria difesa e ha avviato i contatti per il rinnovo di Willian Pacho. Secondo quanto riportato da L’Équipe, al centrale ecuadoriano è stata proposta un’estensione di contratto fino a giugno 2031, due anni oltre l’attuale scadenza fissata al 2029.
I dettagli dell’accordo
Il direttore sportivo Luis Campos ha incontrato gli agenti del giocatore già a settembre. Il dialogo è stato definito costruttivo e ha gettato le basi per un’intesa che prevede un ingaggio composto da una parte fissa e una variabile, in linea con la struttura contrattuale adottata dal club parigino per gran parte della rosa. Attualmente Pacho percepisce circa 2,5 milioni di euro netti a stagione.
Un pilastro della difesa parigina
Classe 2002, valutato 65 milioni di euro da Transfermarkt, Pacho si è affermato rapidamente come uno dei difensori più affidabili della Ligue 1. Il suo mix di forza fisica, concentrazione e capacità di impostare dal basso lo ha reso un titolare imprescindibile nello schema del PSG.
Interesse internazionale e futuro in bilico
Il suo rendimento non è passato inosservato in Europa: il Liverpool ha manifestato interesse, ma il club francese intende respingere qualsiasi assalto blindando il giocatore a lungo termine. Il rinnovo fino al 2031 rappresenterebbe un segnale chiaro: Pacho è destinato a restare il perno difensivo del progetto parigino.
