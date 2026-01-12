PSG, rinnovi in agenda: Dembélé e Barcola al centro del progetto

Il PSG blinda i suoi protagonisti

Il Paris Saint-Germain ha deciso di accelerare. La dirigenza parigina ha avviato i contatti per prolungare i contratti di Ousmane Dembélé e Bradley Barcola, due pilastri dell’ultima stagione culminata con il triplete. La priorità è chiara: dare continuità tecnica e proteggere il patrimonio sportivo del club.

Barcola, il futuro passa da lui

A 23 anni, Bradley Barcola è diventato uno dei volti più riconoscibili del nuovo PSG. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di diversi top club europei, tra cui Liverpool e Bayern Monaco, già accostati all’esterno francese durante l’ultima finestra di calciomercato. Da qui la volontà del club di chiudere rapidamente il rinnovo, respingendo ogni tentazione esterna e rafforzando il progetto a medio termine.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Il nodo Dembélé e la questione ingaggio

Diversa la situazione di Ousmane Dembélé. Secondo Foot Mercato, il vincitore dell’ultimo Pallone d’Oro potrebbe non accettare la prima proposta del Paris Saint-Germain. Il tema centrale è economico: l’esterno chiederebbe un aumento significativo dell’ingaggio, richiesta che mette la dirigenza davanti a un equilibrio delicato. Il timore è alterare una struttura salariale costruita con attenzione negli ultimi anni.

Strategia e tempi

Il PSG vuole chiudere in fretta, ma senza forzare. Premiare i leader del triplete è un segnale forte, tuttavia il club non intende perdere il controllo finanziario. Le prossime settimane saranno decisive per capire se i rinnovi arriveranno alle condizioni dei parigini o se servirà un compromesso. Qui si misura la maturità del nuovo Paris Saint-Germain.