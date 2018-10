Champions League, PSG – NAPOLI 2-2 Cronaca e Tabellino

PSG – NAPOLI, finalmente ci siamo. Il Matador Cavani incontra i suoi vecchi compagni di squadra nella prima partita ufficiale. Partita molto sentita dal piano emotivo da entrambe le parti. Il Presidente De Laurentiis sembra aver riaperto le porte al numero 9 parigino. Il Napoli dovrà vedersela con una squadra con un fattore tecnico veramente elevato. Gli azzurri dovranno mettercela tutta per cercare di portare qualche punto in aereo da Parigi, come ha anche ribadito Carlo Ancelotti durante la conferenza stampa. Segui la diretta live della partita con noi, possiamo commentare insieme ciò che avviene al Parco dei Principi.

Le squadre sono pronte, ecco l’inno Champions

1′ Mbappé subito pericolo, salta Koulibaly, palla al centro ma conclusione strozzata di Cavani e respinta dalla difesa.

3′ Neymar resta a bordo campo a causa di uno scontro fortuito nel cuore dell'area di rigore proprio con il compagno Cavani, ora rientra tra l'ovazione dello stadio

5′ Ammonito Marquinhos per un bruttissimo fallo su Mertens

7′ Neymar allarga il gioco sulla sinistra per Cavani : mancino al volo del Matador, pallone che si spegne sul fondo

8′ Ammonito Mertens per fallo su Neymar

11′ Koulibaly ferma Neymar in area di rigore

14′ Dagli sviluppi di un calcio d'angolo, Mbappé controlla e cerca la porta da posizione defilata: conclusione a lato della porta di Ospina

16′ Fuorigioco di Callejon sul solito taglio di Insigne: lo spagnolo aveva servito al centro Mertens ma il gioco era già fermo.

18′ Cavani ! Ospina salva sul Matador servito in corsa da Mbappé.

22′ Fabian Ruiz ruba palla a centrocampo, servendo male Insigne sulla destra.

23′ Cross di Mario Rui al centro per Mertens che colpisce bene ma la palla finisce sulla TRAVERSA.

25′ Callejon ! Bella azione del Napoli Hamsik, palla per l'esterno spagnolo, destro sul primo palo bloccato a terra da Areola. Il Napoli c'è.

28′ GOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!!!!! LORENZO INSIGNE filtrante di Callejon per Lorenzinho che con un cucchiaio supera Areola.

33′ Ammonito Mario Rui per fallo su Mbappè

35′ Mertens scodella al centro per Insigne, ci prova al volo col destro in area: palla alta sopra la porta di Areola!

38′- Decisivo l'intervento di Ospina su Mbappè servito da Neymar: conclusione troppo centrale.

su servito da conclusione troppo centrale. 43′- Azione del Napoli da 21 passaggi consecutivi, peccato per l’ultimo tocco in area. Ottimo Napoli al Parco dei Principi Fine primo tempo con il Napoli in Vantaggio. Sintesi primo tempo Un grande Napoli al Parco dei Principi, gli azzurri dopo aver concesso 20′ al Psg, hanno deciso di salire in cattedra e dettare il calcio spettacolo a cui siamo abituati. Occasioni da una parte e dall’altra, protagonisti del primo tempo Ospina e Insigne per il Napoli, il primo ha salvato il risultato in diverse occasioni, il secondo è stato protagonista e attore principale del vantaggio azzurro.

Inizio secondo tempo

45′ Tuchel vara la difesa a tre, sarà Di Maria l’esterno sinistro a tutto campo.

46′ Il Napoli riparte in attacco, fuorigioco di Insigne

49′ Neymar entra in area, tira si oppone ancora Ospina

entra in area, tira si oppone ancora 51′ Colpo di testa di Meunier ancora Ospina salva il risultato

ancora salva il risultato 52′ Insigne chiede il cambio alla panchina

53′ Cambio per il Napoli, esce Insigne dentro Zielinski

56′ Magico Napoli, esterno di Mertens a limite dell'aria velo di Callejon a servire Hamsik che cerca la chiusura dell'uno due invece di calciare a porta.

58′ Cavani reclama un calcio di rigore a causa dell'opposizione di Mario Rui, ma giusta decisione dell'arbitro di far correre.

reclama un calcio di rigore a causa dell’opposizione di ma giusta decisione dell’arbitro di far correre. 61′ – PAREGGIO DEL PSG! AUTORETE DI MARIO RUI! Sfortunatissimo il Napoli, discesa di Meunier sulla destra che va al cross, pallone intercettato da Mario Rui e palla alle spalle di Ospina.

67′ Ruiz per Mertes che si gira spalle alla porta tentando il tiro a giro, ma finisce fuori alla sinistra di Areola

per che si gira spalle alla porta tentando il tiro a giro, ma finisce fuori alla sinistra di 76′ GOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!!!! MERTENS! Sul tiro di Ruiz, Mertens controlla e insacca.

81′ Punizione di Neymar, Ospina si oppone per l'ennesima volta.

si oppone per l’ennesima volta. 83′ Esce Mertens entra Milik, subito pericoloso con un colpo di testa in area di rigore.

87′ Esce Callejon entra Rog. Forze fresche per il Napoli.

90′ Sono 5 i minuti di recupero!

91′ SUPER ALLAN, stanotte sarà difficile non sognarlo per i giocatori del PSG!

93′ Di Maria con un tiro a giro sigla il pareggio del PSG 2-2

con un tiro a giro sigla il pareggio del PSG 2-2 95′ Un grande Napoli che avrebbe meritato la vittoria pareggia 2-2 al Parco dei Principi

Formazioni ufficiali: Ancelotti con il 3-5-2, Insigne-Mertens in attacco

PSG-NAPOLI FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (3-5-2) : Ospina; Maksimovic, Koulibaly, Albiol, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Ruiz; Insigne (54′ Zielinski), Mertens

: Ospina; Maksimovic, Koulibaly, Albiol, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Ruiz; Insigne (54′ Zielinski), Mertens In panchina: Karnezis, Malcuit, Hysaj, Rog, Milik, Zielinski, Diawara. Allenatore: Ancelotti.

PSG (4-2-3-1) : Areola; Meunier, Marquinhos, Kimpembe, Bernat (46′ Kehrer); Rabiot, Verratti; Mbappé, Di Maria, Neymar; Cavani (75′ Draxler)

: Areola; Meunier, Marquinhos, Kimpembe, Bernat (46′ Kehrer); Rabiot, Verratti; Mbappé, Di Maria, Neymar; Cavani (75′ Draxler) In panchina: Cibois, Kehrer, Choupo-Moting, Draxler, Nkunku, Diaby, Nsoki. Allenatore: Tuchel.

Ammoniti: Marquinhos (P), Mertens (N), Rui (N), Callejon (N)